Президент США Дональд Трамп вновь выступил с утверждением о фальсификациях на прошедших в стране выборах главы государства. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в четверг на своей странице в Twitter.

"Только что посмотрел данные по голосам. [Демократ Джозеф] Байден никак не мог набрать 80 млн голосов! Выборы были на 100% сфальсифицированы", - отметил Трамп. Администрация Twitter обозначила данную запись как спорную, передает ТАСС.

Как сообщила ранее телекомпания NBC, к настоящему моменту известно, что свои голоса за Байдена отдали не менее 80 011 360 избирателей. Таким образом, Джо Байден стал первым в истории США кандидатом, за которого на президентских выборах было отдано свыше 80 млн голосов. При этом власти многих штатов еще продолжают подводить итоги голосования.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Лидер демократов заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды из-за подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.