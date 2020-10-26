Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французскую продукцию из-за заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу ислама, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

"Как во Франции говорят "не покупайте турецкие товары", так же и я обращаюсь к своей нации. Не покупайте французские товары", - заявил президент во время выступления в Анкаре.По его словам, враждебные настроения по отношению к мусульманам в Европе распространяются.

"Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне глав государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением", - сказал Эрдоган.

Макрон ранее заявил, что ислам переживает кризис, и пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Также президент Франции планирует тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.

Заявление Макрона была широко растиражировано в исламских государствах и привело к многочисленным призывам бойкотирования французской продукции со стороны различных религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

В Еврокомиссии заявили, что ни одна исламская страна пока не ввела бойкота на товары из Франции. Однако "мы пока не зафиксировали никаких официальных решений в этом направлении, поэтому пока не видим необходимости в официальной реакции Еврокомиссии", заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос об угрозах бойкота на французскую или всю европейскую продукцию в исламском мире.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя заявления президента Турции, отметил, что Евросоюз может пересмотреть свою политику в отношении Анкары.

Он также напомнил, что любая страна ЕС, включая Францию, может "обратиться с призывом провести экстренную встречу глав МИД или глав государств ЕС для обсуждения этой ситуации, однако пока подобных запросов не поступало". В то же время, он подчеркнул что эта ситуация "может измениться в течение нескольких часов".