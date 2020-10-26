Чилийцы подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы переписать конституцию страны, принятую в годы правления генерала Аугусто Пиночета. Почти 90% голосов на прошедшем в воскресенье референдуме уже подсчитано, 78% избирателей проголосовало за изменение конституции, сообщает Русская служба BBC.

Толчком к референдуму стали массовые протесты граждан против неравенства, к которому, по их мнению, привела пиночетовская конституция. Новую конституцию должно разработать собрание, которое будет избрано всенародным голосованием в апреле будущего года.

Большинство проголосовало за то, чтобы новая конституция создавалась собранием, состоящим целиком и полностью из избранных граждан, а не таким, в котором состояли бы также и юристы.

Текст будет вынесен на новый референдум. После оглашения итогов референдума многие чилийцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать результат.

Президент Чили Себастьян Пиньера, представляющий правые силы, согласился провести референдум о конституции после массовых протестов, которые охватили страну примерно год назад. Главной темой протестов было растущее экономическое неравенство в Чили, которое многие их участники считают наследием эпохи Пиночета.

Напомним, в 1988 году, также на референдуме чилийцы отказались продлить срок президентских полномочий Пиночета. Этот референдум часто приводится как пример объединения разных по идеологии политических сил для борьбы за демократию.