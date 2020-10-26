Минск, 26 октября 2020 года

TUT.BY. Политика / YouTube Ранее главный соперник действующего президента на выборах Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих

Ale_Mi / DepositPhotos

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на акциях протеста в республике в понедельник задержано более 230 человек.

В список задержанных, который ведет "Весна", добавили 235 фамилий. Больше всего задержаний, по данным правозащитников, проводилось в Минске. Были они также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве, передает "Интерфакс".

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее главный соперник действующего президента на выборах Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий. Приходили также сообщения о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также колоннами на улицы Минска. По сообщениям очевидцев, на студенческих акциях произошли задержания.

Протестующие в Минске также встали в "живые цепи" вдоль автомобильных дорог. Однако они подверглись нападению неизвестных. Как рассказали "Интерфаксу" очевидцы, в течение часа как минимум трижды люди на автомобилях с тонированными стеклами, проезжая мимо "живых цепей" сторонников оппозиции в районе Грушевки, обстреляли их шариками с краской из пейнтбольных ружей.

Силовики заблокировали протестующих на нескольких участках проспекта Независимости, после чего стали задерживать людей, в том числе у супермаркета "Центральный" и на Октябрьской площади. Некоторых задержали в спальных районах, в том числе возле метро "Пушкинская".

Центральные площади Минска были оцеплены силовиками. Возле метро "Октябрьская" припаркованы несколько автозаков и автобусов с ОМОНом. Некоторые торговые центры на проспекте Независимости, среди которых ГУМ и "Столица", закрылись раньше времени "по техническим причинам".

Между тем власти признают, что столкнулись с нелояльностью трудовых коллективов. Однако это якобы не отразилось на работе предприятий. "Предприятия министерства промышленности работают в штатном режиме, несмотря на определенные волнения", - сказал министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

Он подчеркнул, что никакого экономического ущерба "абсолютно нет". "Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю", - добавил министр.

По его словам, "с учетом призывов к забастовкам в некоторых Telegram-каналах и чатах руководители предприятий накануне выходных провели беседы с коллективами". Кроме того, был усилен пропускной режим на предприятиях, отметил Пархомчик.

"Потому что отдельные чаты призывали к поломке оборудования, нарушить какие-то технологические процессы, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, не смогли выполнять свои обязанности", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на ряде крупных белорусских предприятий: "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод и ряде других. По данным телеграмм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовки.

Однако пресс-секретарь правительства Белоруссии Александра Исаева заявила, что все предприятия реального сектора экономики страны по состоянию на утро понедельника работают в штатном режиме. "По состоянию на 10:00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы", - написала она в Facebook.