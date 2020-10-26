Нагорный Карабах, позиции азербайджанской армии, октябрь 2020 года

Минобороны Азербайджана / YouTube Позиции подразделений Нагорного Карабаха, октябрь 2020 года

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Азербайджанская армия усилила обстрелы у линии соприкосновения, заявила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Начиная с 17:00 интенсивность огня на всей протяженности линии соприкосновения в Арцахе резко повысилась. Противник применяет ствольную и реактивную артиллерию, а также танки", - сообщила представитель военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщают об обстреле Арменией Тертерского района (территория в основном контролируется Нагорным Карабахом). В Баку называют это "грубым нарушением режима прекращения огня".

Согласно сообщениям обеих сторон, бои ведутся с применением реактивных систем залпового огня и с обстрелами мирных населенных пунктов. По версии Еревана, армия Азербайджана из РСЗО "Смерч" обстреливает село Зардарашен Мартунинской области Нагорного Карабаха и ведет наступление на юго-восточном направлении. "Подразделения армии обороны Нагорного Карабаха ведут оборонительные бои для пресечения атак противника и их оттеснения на исходные позиции", - сообщила днем Степанян.

Нагорный Карабах также заявил об обстреле Мартуни и сел Аскеранского и Мартунинского районов, в результате которых два мирных жителя получили ранения и один человек погиб, сообщает "Кавказский узел".

Азербайджанская сторона обстреливает населенные пункты Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха в 18:50 по местному времени (17.50 мск).

"Вооруженные силы Азербайджана обстреливают из установок "Град" и "Смерч" Мартунинский район, город Мартакерт, а также села верхнего Аскеранского подрайона. В городе Мартуни противник обстрелял жилой дом. На месте проводятся пожарно-спасательные работы. Данные о пострадавших уточняются", - пояснил сотрудник службы Унан Тадевосян.

В информационном штабе при Минобороны Нагорного Карабаха отметили, что "с 17.00 интенсивность огня на линии фронта резко возросла, противник использует реактивную артиллерию и танки в направлении позиций Армии обороны Арцаха".

В Степанакерте приблизительно с 17:30 по местному времени (16:30 мск) звучит сирена воздушной тревоги. Люди находятся в убежищах. "Люди не верят в перемирие, и международное сообщество должно все-таки проснуться, и понять, что Азербайджан и Турция просто смеются над всеми президентами так называемых великих держав", - сказал житель города Жора Габриелян.

Примерно в 16:00 Минобороны Азербайджана заявило, что войска страны "соблюдают новый режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту", передает РБК.

О новом перемирии стороны договорились 25 октября в Вашингтоне при поддержке Госдепартамента США. В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня. Американский президент Дональд Трамп поздравил Баку и Ереван с перемирием и назвал карабахский конфликт "легким случаем", с которым США "быстро разберутся". Однако уже утром 26 октября стороны обвинили друг друга в нарушении условий перемирия, которое продлилось всего 45 минут.