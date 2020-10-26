Акции протеста с участием десятков тысяч женщин прошли в Варшаве, Гданьске, Познани и других, в том числе небольших, городах Польши. Манифестанты выступили против решения Конституционного суда страны, который еще больше ограничил право женщины на аборт, пишет газета Rzeczpospolita. Участники выступлений обвиняют в происходящем не только светские власти, но и католическую церковь. Они полагают, что ее прелаты настаивали на новых ограничениях.

"Чудовищная ситуация, мы очень испуганы, - сказала одна из участниц протестов. - Мы вообще готовы бежать из страны, поскольку сейчас страшно даже в случае, если беременность желанна. Ведь если у плода обнаружатся генетические или иные аномалии, прервать ее легально стало невозможно, и врач, идущий навстречу женщине, рассматривается теперь как преступник, а сам аборт - как убийство".

В рядах манифестантов было много мужчин, солидарных со своими женами, подругами, коллегами, сестрами, передает Euronews. "Послушайте, мы в центре Европы, на дворе - XXI век, и кто-то пытается объяснить женщинам, что они лишены права распоряжаться собственным телом, это абсолютно возмутительно", - говорит один из них. Молодой человек пришел поддержать право женщины распоряжаться собственным телом.

Акции протеста сопровождались стычками с полицией. А в городе Катовице сотрудники правоохранительных органов применили силу к депутатам Европарламента Лукашу Кохуту и Монике Розе.

"Это война", - говорят протестующие.

Власти заявляют, что граждане выбрали неудачное время для протестов. "Я понимаю, что при демократии есть возможность выражать свои взгляды, но сейчас не время для выхода на улицы такими толпами", - сказал заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска.

В Польше и до решения Конституционного суда 22 октября ограничения на аборт были одними из самых строгих в Европе. Согласно закону 1993-го года, беременность можно было прерывать по четырем причинам: в случае изнасилования, инцеста, опасности для жизни будущей матери и если у зародыша имелись пороки развития.

Сейчас жительницам страны выбор еще больше сузили. Официальная статистика сообщает, что ежегодно в Польше производится чуть больше 1000 легальных прерываний беременности, и десятки тысяч таких операций, по неофициальным данным, проводится жительницам Польши за рубежом.

Фактически теперь речь идет о полном запрете абортов. Решение Конституционного суда означает "тотальный запрет на аборты, потому что 98 процентов легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода", заявила глава польской неправительственной организации "Федерация женщин и планирования семьи" Кристина Кацпура. Ее слова приводит DW.

Между тем решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви.

С другой стороны, на фоне протестов во власти тоже наметился раскол. Даже ряд членов правящей консервативной партии "Право и справедливость" раскритиковали решение Конституционного суда. А члены парламента от оппозиции принимают участие в акциях протеста. Манифестантов также фактически поддержал президент (мэр) Варшавы, доктор гуманитарных наук Рафал Тшасковский. "Я прекрасно понимаю эти эмоции", - сказал он про участников уличных выступлений.