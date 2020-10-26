В Белоруссии начались акции протеста в первый день "национальной забастовки"

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com К проходной предприятия "Гродно. Азот" приехало несколько микроавтобусов с силовиками, у рабочих проверяли пропуска, произошло несколько задержаний

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com

Прошедшей ночью истек срок ультиматума, объявленного Светланой Тихановской властям Белоруссии. Накануне на улицы городов вышли тысячи протестующих, в Минске собралось не менее 100 тысяч человек, в результате прошли жесткие задержания с применением светошумовых гранат и резиновых пуль. 26 октября начались протесты рабочих на крупнейших белорусских предприятиях, пишет Tut.by.

К проходной предприятия "Гродно. Азот" приехало несколько микроавтобусов с силовиками, у рабочих проверяли пропуска, произошло несколько задержаний. По словам читателя издания, участников забастовки "загнали на территорию". Около сотни рабочих собрались на территории завода. Позднее стало известно о задержании как минимум двух человек. "Коллеги не принимают смену и требуют вернуть товарищей. Их начальник смены просит уйти с территории предприятия", - рассказал один из очевидцев.

"Приезжал директор завода, просил разойтись по рабочим местам. Пока что стоим группой. Смена номер 2 цеха АКиКАС не принимает смену. Руководство цеха угрожает увольнением", - рассказал один из работников "Гродно Азота". Также остановили работу основные цеха и отделы на Минском электротехническом заводе, на забастовку вышли и инженеры компании "Белкоммунмаш", многие из которых взяли выходной за свой счет.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что информация о забастовке на "Гродно Азоте" не подтверждается. "Завод работает, техпроцессы - в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в телеграм-каналах не подтверждается", - сказал он, заявив, что группа до 100 человек пыталась блокировать выход рабочих на смену. При этом большинство участников группы, по его словам, не имеют отношения ни к заводу, ни к профессии рабочего.

Позднее стало известно, что на "Гродно Азоте" задержаны около 100 человек. Это не только рабочие предприятия, но и те, кто пришел поддержать заводчан. "Кого-то задерживали на территории завода, кого-то на подходе около проходной. Сейчас всех выпускают по одному. Протоколов по 23.34 не составляют. Однако составляют протоколы опроса и задержания. У некоторых забрали телефоны", - рассказали выходящие из здания РОВД мужчины. Туда приехал автобус предприятия, который заберет рабочих: по словам одного из них, на некоторых цехах смены до сих пор не принимают, сотрудников "загнали" в помещения, но работа не идет.

Работник Белорусского металлургического завода в Жлобине сообщил, что почти на каждой проходной стоит по наряду милиции (внутренняя охрана плюс 3-5 сотрудников из города). Ворота, всегда открытые для проезда технологического транспорта, закрыты.

В Минске возле Минского завода колесных тягачей заметили автозак, а на Аэродромной ОМОН задержал как минимум двух человек. Кроме того, утром на улице Первомайской ОМОН и сотрудники ГАИ задержали людей, которые стояли в цепочке солидарности.

Также сообщается, что врачи 4-й больницы и сотрудники РНПЦ "Кардиология" выстроились в цепь солидарности. Около 7:30 люди с плакатом "Забастовка" на 10 минут заблокировали движение на МКАД. Еще одна цепь солидарности стояла в начале проспекта Дзержинского в Минске, но ее разогнали силовики. Сообщается о нескольких задержанных, в числе которых исполнительный директор издания Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Мохорев. Их увезли в РУВД. Медики 6-й больницы выстроились в цепь солидарности у МТЭЗ и скандировали: "Забастовка!".

У минской станции метро "Спортивная" автомобили двигались со скоростью пешеходов и создавали большую пробку. "Ехал по МКАД, водители перекрывали дорогу, приехал экипаж ГАИ, одну машину из первого ряда прижали к обочине, мужчину вытащили силой и уложили на землю. После за остальными ехали гражданские машины с людьми в масках", - сообщил еще один читатель.

У площади Якуба Коласа неизвестные в балаклавах выбежали из микроавтобусов и задержали как минимум одного человека. Неизвестные без каких-либо опознавательных знаков также жестко задержали людей, которые стояли в цепи солидарности на Кальварийской.

Также люди собрались у проходной на Минском тракторном заводе. Территорию патрулируют силовики в милицейской и черной форме и в балаклавах, а также люди в штатском. Рабочие прошли колонной по цехам, собирая людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной. К заводу пришла группа поддержки, участники которой фотографировались с флагами и плакатами.

"Утренняя смена началась, как обычно, в семь, люди пришли на рабочие места, предприятие работает, ни один цех не закрыт", - заявили агентству Sputnik в администрации предприятия. Там заявили, что руководство в курсе того, что на заводе "есть рабочие с разными точками зрения, это нормально".

Жители Лебяжьего в Минске поддерживают протестующих строителей ЖК "Лазурит", также цепи солидарности были замечены на Партизанском проспекте, возле гостиницы "Турист", на Мотовело и в Парке высоких технологий, а также около "Минскэнерго". "Нам сообщают, что людей возле ПВТ в Минске разгоняют с помощью спецсредств (слышны хлопки, вероятно, использовались светошумовые гранаты). Там стояло около 1000 человек. Задержаны около 10 человек", - говорится в сообщении Tut.by.

Работники управления промыслово-геофизических работ "Беларусьнефти" в Речице записали видеообращение, заявив, что присоединяются к забастовке. Кроме того, сидячая забастовка началась в главном корпусе Белорусского государственного университета. Студенты Института бизнеса БГУ выстроились в цепь солидарности.

Забастовку поддержали и студенты биофака, журфака и факультета философии и социальных наук БГУ, а также студенты Белорусского государственного медицинского университета, БГЭУ, БНТУ и БГАКИ. "В БГУ запрет проведения массовых мероприятий, посещения библиотек и других общественных мест БГУ в связи с эпидемиологической обстановкой с 26.10, все бастующие будут писать объяснительные", - сообщил один из очевидцев.

В Минском государственном лингвистическом университете студенты с плакатами прошли маршем по университету и призвали присоединиться к забастовке. "В БрГТУ пришли люди в балаклавах, всех учащихся, участвовавших сегодня в забастовке, отвели в отдельную аудиторию", - сообщил один из читателей.

Студенты Лингвогуманитарного колледжа тоже вышли на акцию протеста, акция солидарности также проходит в Минском государственном колледже сферы обслуживания. Также студенты продолжают стоять у юрфака БГУ, несмотря на большое количество людей в балаклавах поблизости: задержаний возле университета пока нет. В районе БНТУ и возле ЦУМа силовики разогнали колонны студентов.

В Минобразования Белоруссии сообщили, что акции студентов носят точечный характер и учебный процесс по стране не нарушен. Между тем старшеклассники 6-й столичной гимназии также устроили сидячую акцию протеста. Родители некоторых школьников рассказали, что от классных руководителей требуют списки родителей, которые не привели детей в школу. Несколько микроавтобусов приехали к 18-й гимназии по улице Калинина: по словам очевидцев, силовики вывели кого-то, возможно, школьников с руками за спиной и усадили их в автозак.

Работник БЕЛАЗа в Жодино рассказал, что на заводе не проводятся оперативки, начальники цехов и мастера должны находиться на участках и контролировать рабочих и производственный процесс. Помимо этого, в Белоруссии не работали ряд сайтов, включая сайт сети кинотеатров Silver Screen и сайт Национального банка.

Сотрудники местного оператора МТС в Минске также вышли на забастовку. К сотрудникам МТС вышел генеральный директор Владимир Карпович. Он сказал, что "все, кто там стоит, сегодня взяли отгул за свой счет, а руководителям поручил разобраться с сотрудниками". Позднее в СМИ прислали "Акт об отсутствии на рабочем месте", который якобы дают подписать участникам акции в МТС. Там указано, что работник отсутствовал на рабочем месте с 10.00 до 10.40 по причине участия в акции протеста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в события в Белоруссии и считает, что этого никто не должен делать. В Кремле также отказались что-либо советовать президенту Белоруссии Александру Лукашенко: "Любые советы - попытка вмешательства, чего Россия не делала и делать не будет", - заявил Песков.