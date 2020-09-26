В Белоруссии десятки человек задержаны на акциях протеста в Минске, единичные задержания прошли в регионах, сообщает правозащитный центр "Весна". Утром в субботу люди в оливковой форме и масках задержали участников благотворительного "Забега свободных" в парке "Дружба народов". Добровольные взносы за участие в мероприятии планировалось направить в фонд помощи протестующим.

Бегунам удалось совершить только один круг, небольшую колонну сопровождал микроавтобус с силовиками. После этого начались задержания. Всего на старт вышли 35 человек, по словам очевидцев, задержали двоих, пишет Tut.by. При этом участники не выкрикивали лозунгов и у них не было плакатов.

Оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live утром в субботу призвал приходить на площадь Победы в Минске на "репетицию инаугурации" Светланы Тихановской. Около 14 часов возле Комаровского рынка на традиционный субботний марш начали собираться женщины. На той же площадке устроили ярмарку "Город мастеров".

При появлении известной 73-летней активистки Нины Багинской с бело-красно-белым флагом к рынку приехали автобусы с силовиками, и вскоре люди в неопознанной форме начали задержания. Была задержана и Багинская, позже ее отпустили.

Большинству женщин удалось разбежаться, также их спасали от задержаний проезжавшие мимо водители. Позже приехали пять автобусов с силовиками в оливковой форме и бронежилетах, они начали прочесывать рынок. Один мужчина сделал замечание, что люди без опознавательных знаков хватают людей на улице. Его задержали и увели в автобус, отбить его протестующим не удалось.

После событий у Комаровского рынка женщины продолжили шествие, на протяжении всего маршрута продолжались задержания. Некоторые участницы акции пытались скрыться во дворах, за ними гнались бойцы в черной форме, экипированные шлемами и дубинками, сообщает Onliner.

Во дворах и на проспекте Независимости были задержаны несколько десятков человек. Убегая от силовиков, большинство участниц марша рассеялись по ближайшим кварталам. К небольшим группам женщин, которые оставались вдоль проспекта, подходили силовики и просили разойтись.

Под конец марша были задержаны журналисты Александра Эльбаум (Tut.by), Мария Войтович и Юлия Матузова (Euroradio), Катерина Карпицкая ("Наша Нива"), Мария Гриц и Алена Довнар ("Белсат"). "МБХ медиа" сообщало о пропаже своей корреспондентки Анастасии Ольшанской, она не выходила на связь более двух часов. Позже стало известно, что ее задержали. Часть журналисток впоследствии отпустили.

Задержания продолжились на площади Якуба Коласа. Помимо участниц марша, силовики вместе с инструментами увезли пятерых уличных музыкантов, которые пели в переходе песню группы "Кино" "Перемен", когда мимо проходили протестующие.

В Гродно актеры местного драматического театра под присмотром силовиков провели встречу со зрителями и показали отрывки из отмененного спектакля "451 по Фаренгейту" в поддержку уволенных коллег. Гродненцы аплодировали артистам несколько минут и скандировали "Спасибо!" После этого они проводили актеров в театр и разошлись.

Светлана Тихановская после задержаний выпустила обращение в поддержку протестующих и осудила силовиков, которые их задерживают, скрывая лица за масками. "Ни одна женщина не заслуживает быть задержанной за проявление своей воли. Ни одна женщина не заслуживает жить с агрессором и насильником. Ни один ребенок не заслуживает отца, который, выходя из дома, задерживает чужих отцов и матерей", - цитирует ее пресс-служба в Telegram-канале "Пул первой".