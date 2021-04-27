Найдены тела двух испанских журналистов, похищенных в понедельник в Буркина-Фасо, заявила во вторник министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя

La Moncloa / Facebook

Найдены тела двух испанских журналистов, похищенных в понедельник в Буркина-Фасо, заявила во вторник министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

26 апреля во время вооруженного нападения на патруль по борьбе с браконьерами в провинции Компьенга были ранены три человека, а еще четверо пропали. По данным источника РИА "Новости", трое из пропавших - журналисты (двое испанцев и ирландец), а также военнослужащий Буркина-Фасо.

Нападение произошло на дороге из Фада-Нгурма в Паму. Журналисты и экологи передвигались в составе конвоя из двух пикапов и 20 мотоциклов. В момент нападения представители СМИ остановили колонну, чтобы провести аэрофотосъемку местности с использованием дрона, пишет El Pais.

"После того, как мы связались с властями Буркина-Фасо и семьями пропавших, скорее всего, подтверждается, что тела, найденные в Буркина-Фасо, принадлежат двум пропавшим испанским журналистам. Мы ждем последнее подтверждение, это грустная новость", - заявила Лайя на пресс-конференции.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в службе безопасности Буркина-Фасо, сообщает, что похищенный ирландец также убит.

Погибшими испанцами оказались Давид Бериан и Роберто Фрайле.

В Буркина-Фасо активно действуют вооруженные исламистские группировки. С 2015 года мусульманскими радикалами убиты в стране около 5 тысяч человек, причем половина этих людей погибли в 2020 году. Еще более миллиона человек стали беженцами.

На территорию Буркина-Фасо боевики проникли из Нигера и Мали.

15 февраля 2019 года исламские террористы напали на таможенный пост в городе Нохао на юге Буркина-Фасо. Тогда был убит испанский миссионер Антонио Сезар Фернандес. В том же году тридцать семь человек погибли, 60 пострадали в результате атаки на конвой горнодобывающей компании в Буркина-Фасо.

А в 2016 году вооруженные исламисты ворвались в гостиницу в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу и убили 28 человек, в том числе семью украинских туристов с 9-летним ребенком.