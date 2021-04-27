Кипрские власти незаконно выдали 3,5 тыс. паспортов родственникам богатых инвесторов в рамках программы предоставления гражданства ЕС в обмен на инвестиции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Независимая комиссия выяснила, что более половины из 6779 "золотых паспортов" Кипр выдал совершеннолетним родственникам инвесторов, несмотря на отсутствие законов, позволяющих это делать. Правительство Кипра в этом случае неправильно трактовало закон, указывается в докладе.

Другая ошибочная интерпретация закона позволяла правительству выдавать паспорта руководству иностранных и местных компаний, несмотря на то, что эти люди сами ничего не инвестировали в экономику страны.

Комиссия пришла к выводу, что топ-менеджеры не могут считаться инвесторами, потому что они не владеют компаниями, которыми управляют.

Кроме того, обнаружились серьезные недостатки процесса обработки заявок министерством внутренних дел, включая "полное отсутствие" базы данных для корректной проверки заявителей.

Кипр отменил программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны с 1 ноября прошлого года - после того, как в СМИ появилась информация о том, что с 2017 по 2019 год власти входящего в ЕС Кипра выдали "золотые паспорта" 1,4 тыс. богатых иностранцев, согласившихся в обмен на это инвестировать в экономику страны. Многие из получивших такие паспорта людей подозреваются в причастности к отмыванию денег, коррупции и другим преступлениям.