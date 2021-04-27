МИД Германии предложил Чехии помочь организовать работу посольства в Москве, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В чешской дипмиссии осталось мало сотрудников после взаимных высылок дипломатов.

По словам Хайко Мааса, посол Германии Геза Андреас фон Гайр уже начал заниматься этим вопросом. Министр отметил, что "это непросто", передает "Интерфакс".

23 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал чешской дипмиссии такую же помощь со стороны литовского посольства в Москве.

Напомним, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов, назвав их агентами ГРУ и СВР. В Праге добавили, что установили причастность российских спецслужб к взрывам на военных складах во Врбетице в конце 2014 года. Там хранились боеприпасы, которые, по одной из версий, предназначались украинской армии, воюющей в Донбассе с пророссийскими вооруженными формированиями.

Россия в ответ на действия Чехии объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Из-за этого работа посольства была парализована.

После этого Чехия решила уравнять актуальный состав посольств двух стран, объявив о высылке еще 63 работников российской дипмиссии в стране - это сотрудники с дипломатическими паспортами, а также административный и технический персонал.

На Смоленской площади ответили, что в этом случае к паритету будут приведены категории и количество сотрудников посольств России и Чехии в двух странах, и всего там останутся по семь дипломатов и 25 административных и технических сотрудников. Генконсульства сокращения пока не затронули.

Чехию поддержали другие страны Европы и США. За две недели Москва и западные страны взаимно выслали около 150 дипломатов и сотрудников посольств. Масштабы новой дипломатической войны впечатляют. Такого не было даже в годы холодной войны.

Москва называет обвинения безосновательными, подчеркивая, что действия Праги наносят чрезвычайный вред двусторонним отношениям.