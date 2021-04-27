В Аризоне полиция нашла преступника по оставленной улике - его пальцу

Стоп-кадр видео Inside Edition / Youtube.com

Полиция в американском штате Аризона нашла предполагаемого правонарушителя по пальцу, который он оставил на месте преступления.

Как пишет Newsweek, житель округа Марикопа Кевин Джонсон в середине апреля порезал шины автомобиля соседей после ссоры с ними.

Ссора произошла, когда супруги Викофф пришли в гости к другому соседу, к которому пришел и Кевин Джонсон. Там Джонсон перебрал алкоголя и начал вести себя агрессивно, после чего его попросили уйти. Джонсону это не понравилось. На следующий день Франческа Викофф нашла свою машину с проколотыми шинами.

Она рассказала, что сначала увидела, что у машины проткнуты две шины, а затем заметила рядом с автомобилем человеческий палец.

"‎После этого я буквально хохотала весь день, потому что в противном случае разрыдалась бы", - рассказала Викофф. Она думает, что ее сосед случайно отрезал себе палец, когда протыкал шины автомобиля.

Викофф считает, что палец принадлежит именно Джонсону, так как за день до этого они поссорились, но главное - кровавый след, обнаруженный соседями, который вел к дому Джонсона.

Полицейский департамент уже подтвердил, что палец действительно принадлежит Джонсону, его уже задержали. Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям.