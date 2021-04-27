США поддерживают минские соглашения как основу урегулирования ситуации на востоке Украины, заявили РИА "Новости" в госдепе.

"Мы продолжим использовать все возможности для участия США в дипломатических усилиях по [урегулированию] конфликта между Украиной и Россией", - добавил представитель ведомства, выразив поддержку суверенитету Украины. Он также призвал Россию отказаться от якобы "бескомпромиссной" позиции по соглашениям.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил сделать минский процесс "более гибким" или использовать другой формат, в частности "нормандский" (переговоры Украины, России, Франции и Германии), который он тоже предложил модернизировать, пригласив такие страны, как США, Канада или Великобритания. При этом Зеленский прямо не призвал видоизменить какие-либо из договоренностей, заключенных в Минске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание украинского лидера "очередным тревожным сигналом" и в очередной раз подчеркнул, что минские соглашения следует оставить неизменными. В России же опасаются, что после того, как минские соглашения будут изменены, Украина свернет историю с выборами и особым статусом Донбасса.