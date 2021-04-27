Власти Турции заявили, что локдаун, введенный в стране до 17 мая, не коснется туристов

Фотобанк Moscow-Live / Крылов Антон 26 апреля власти Турции ввели с 29 апреля до 17 мая полный локдаун на территории страны в связи с распространением коронавируса

Фотобанк Moscow-Live / Незговоров Мхаил

Ограничения выхода на улицу, введенные в Турции в рамках действия локдауна с 29 апреля до 17 мая, не будут распространяться на иностранных туристов. Об этом говорится в циркуляре, опубликованном на сайте МВД республики.

"Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы", - отмечается в документе. Однако для остальных иностранцев, имеющих вид на жительство, лиц с предоставленным им статусом международной защиты, а также для лиц, не пребывающих в стране с туристическими целями соблюдение запрета обязательно.

26 апреля власти Турции ввели с 29 апреля до 17 мая полный локдаун на территории страны в связи с распространением коронавируса. Закрываются все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных предприятий, где закрытие невозможно по производственным соображениям. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. Отменяются занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения, будут отложены экзамены. Отели прекратят оформление брони и введут жесткий карантинный режим.

Целью этих мер является снижение темпов заболеваемости коронавирусом до 5 тыс. случаев в сутки. Ранее власти ввели частичные ограничения на первые две недели священного для мусульман месяца рамадан, но кардинально исправить ситуацию с темпами распространения коронавируса не удалось. Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии, составив 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.