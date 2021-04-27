МИД Украины объявил российского консула в Одессе персоной нон грата в ответ на аналогичные действия РФ

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МИД Украины объявил консула Генерального консульства РФ в Одессе нежелательным лицом, он должен покинуть территорию страны до 30 апреля. Как сообщает портал УНИАН, таким образом украинская сторона ответила на объявление сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата.

26 апреля на сайте российского МИД сообщалось, что Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. "В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник Посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля", - говорится в сообщении.

В свою очередь, спикер МИД Украины опроверг заявления российской стороны о якобы причастности украинского дипломата к деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. По его словам, решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и устоявшуюся дипломатическую практику.

Ранее Россия выдворила украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Как сообщили в ФСБ, его задержали при получении информации закрытого характера. В ведомстве отметили, что его деятельность "враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника". Он покинул страну 21 апреля. В ответ украинские власти выразили протест и объявили персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Киеве, который также уехал 21 апреля. Что же касается Сосонюка, то украинская сторона допустила, что его задержание могло готовиться заранее и быть провокацией.

По словам замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина, Сосонюк встретился с одной из своих знакомых, которая начала доставать какие-то непонятные материалы, после чего он почти сразу был задержан представителями ФСБ России. Российские спецслужбы инкриминируют украинскому консулу сбор закрытых сведений, однако, по словам заместителя министра, Сосонюк был едва знаком с собеседницей и не просил ни о какой передаче данных. "[Сосонюк] никогда не обращался к ней и к любому другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", - рассказал Енин.