Офис директора национальной разведки США заявил о создании Центра для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием (Foreign Malign Influence Center)

Office of the Director of National Intelligence За создание центра выступала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, которая заявляла о необходимости такой структуры с момента вступления в должность

Office of the Director of National Intelligence

Офис директора национальной разведки США заявил о создании Центра для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием (Foreign Malign Influence Center).

Новая структура должна собирать все разведывательные данные, связанные со злонамеренным вмешательством из-за рубежа со стороны различных правительственных учреждений, оценивать эту деятельность и консультировать по этому вопросу американских политиков, ответственных за принятие решений, сообщает издание Politico. В частности, предполагается, что центр сфокусируется на деятельности Китая, Ирана, Северной Кореи, Кубы и России.

За создание центра выступала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, которая заявляла о необходимости такой структуры с момента вступления в должность. Хейнс называет работу по пресечению враждебного иностранного влияния "невероятно важным вопросом" на фоне угрозы, исходящей от России в киберпространстве - на фоне декабрьских хакерских атак, в которых Вашингтон обвинил Россию. Каким будет бюджет нового центра, неизвестно, поскольку Офис директора Национальной разведки США не раскрывает цифры бюджета разведывательного сообщества.

Разведка США в марте 2021 года опубликовала доклад, в котором обвинила Москву в попытках поддержать экс-президента США Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего американского лидера Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе.

В докладе прямо говорилось, что президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные официальные лица РФ "были осведомлены" об операции по вмешательству в американские выборы "и, вероятно, руководили" этой кампанией лично. В документе утверждалось, что Путин санкционировал "операции влияния, направленные на очернение кандидата в президенты Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа, подрыв общественного доверия к избирательному процессу и обострение социально-политических разногласий в США".

По оценке экспертов разведывательного сообщества, Москва использовала доверенных лиц, связанных с российскими спецслужбами, чтобы распространять вводящие в заблуждение заявления и рассказы среди определенных американских СМИ и персон, "включая некоторых близких к бывшему президенту Трампу и его администрации". Эти планы реализовывались "рядом российских правительственных организаций".

В части, посвященной вмешательству Москвы, ключевым элементом ее стратегии назывались "связанные с российскими спецслужбами люди", которых Кремль использовал для продвижения "вводящих в заблуждение или необоснованных утверждений" против Джо Байдена. Для этого Россия использовала американские медиа, чиновников и официальных лиц США, известных в США личностей, "некоторые из которых были близки к бывшему президенту Дональду Трампу и его администрации".

В разведсообществе США подчеркивали, что иностранные силы будут и впредь пытаться повлиять на США.

Американские законодатели уже поддержали создание Центра для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием.

Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель комитета Сената США по разведке, заявил, что рассекреченная в докладе оценка действий России "еще раз подчеркнула угрозу, исходящую от иностранных противников, которые продолжают использовать американские соцсети, чтобы вмешиваться в выборы и вызывать в обществе хаос и раскол".

Хотя разведывательное сообщество США значительно улучшило свои ответные меры с 2016 года, "имеет смысл создать в нем отдельный центр, чтобы объединить в одном месте различные данные об угрозах", добавил сенатор.

Конгрессмен Адам Шифф, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, выразил надежду, что центр "сможет выполнить поставленную перед ним Конгрессом миссию - вооружить американских чиновников и американский народ информацией, необходимой для реагирования на иностранное влияние и кампании иностранного вмешательства, которые подрывают американскую демократию".