Пентагон подтвердил, что Россия отводит часть войск от границы с Украиной, но опасность остается

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В Минобороны США пока не могут утверждать, что Россия отведет от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска в целях деэскалации, но частичное возвращение войск в места постоянной дислокации, действительно, началось.

22 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что по окончании основного этапа межвидовых учений в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности, все принимавший в них участие войска должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Отвод техники и живой силы начался 23 апреля и должен завершиться к 1 мая.

В Пентагоне считают, что пока рано говорить о полном отводе российских войск от украинской границы, и опасность еще остается.

"Мы стали свидетелями отвода некоторых сил", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби, добавив, что американские военные "будут и дальше следить за этим очень, очень внимательно". "Нельзя принимать за чистую монету российские заявления, что наращивание войск было лишь в рамках учений, а теперь они отходят назад", - добавил Кирби.

Представитель Пентагона отметил, что, по данным Вашингтона, Россия, действительно, уже отвела часть войск от границы, сообщает "Голос Америки"*.

Официальные лица США и страна Евросоюза неоднократно выражали озабоченность по поводу крупнейшего скопления российских войск у границ Украины с 2014 года, когда Москва вернула Крым под российскую юрисдикцию и начала военные действия в Донбассе. Европейские официальные лица на прошлой неделе заявили, что в марте-апреле 2021 года Россия перебросила около 100 000 военнослужащих на территории в пределах досягаемости украинской границы.