Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным и призвал сделать минский процесс "более гибким"

Офис Президента Украины Ранее Зеленский приглашал Путина приехать в украинский Донбасс, а Путин в ответ заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет

Пресс-служба президента России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал "модернизировать" заключенные в 2015 году Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. О своем видении дальнейших шагов для установления мира он рассказал в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, минский процесс должен стать "более гибким". Президент Украины предложил изменить минский формат переговоров, в которых сейчас участвуют представители Украины, ОБСЕ и России с участием представителей Донбасса, или использовать другой формат, в частности "нормандский" (переговоры Украины, России, Франции и Германии), который он тоже предложил модернизировать, пригласив такие страны, как США, Канада или Великобритания. При этом Зеленский прямо не призвал видоизменить какие-либо из договоренностей, заключенных в Минске.

Зеленский также подтвердил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сказав, что место для него особого значения не имеет. Ранее Зеленский приглашал Путина приехать в украинский Донбасс, а Путин в ответ заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет. Также российский президент предложил ему встретиться с лидерами сепаратистов, но эту идею президент Украины отверг, назвав их террористами.

На брифинге 26 апреля Зеленский сказал, что "все идет к тому", что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он дал задание руководителю Офиса президента Андрею Ермаку вести переговоры о месте и сроках встречи с администрацией Путина.

Зеленский назвал "маленькой победой" Украины сообщения об отводе части российских войск от украинской границы. Он также приветствовал сообщения о возможной встрече президентов США и России, сказав, что, если такая встреча состоится, то на ней будут достигнуты результаты, пусть и небольшие.

Между тем в мае Украину может посетить госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным CNN, он обсудит возможную встречу украинского президента и президента США Джо Байдена.

"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в материале. Тот факт, что администрация Байдена отправит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту страну и ценит ее как союзника. В Госдепартаменте также заявили, что поддерживают минские соглашения как основу урегулирования ситуации на востоке Украины, пишет РИА "Новости".

Зеленский ранее уже предлагал изменить минские соглашения. В конце 2019 года он высказался за необходимость внести коррективы в некоторые их положения, так как с момента заключения договоренностей прошло уже четыре года, а в жизни "все меняется".

В марте 2020 года украинский президент говорил, что Киев может отказаться от проведения с Россией переговоров по Донбассу, если не получится добиться прогресса в этом вопросе через год. В июле того же года он предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них Украина в состоянии выполнить. Многие украинские политические силы выступают против их реализации в нынешнем виде, утверждая, что они предоставляют России рычаги влияния на украинскую политику.

Российские же власти неоднократно заявляли, что не хотят ничего менять в соглашениях. Официально Украина не отказывается от них, однако выступает за изменение последовательности их реализации - например, за передачу ей контроля над границей с Россией раньше, чем будут проведены выборы на территории ДНР и ЛНР.

В России опасаются, что, получив контроль над кордоном, Украина сразу свернет историю с выборами и особым статусом Донбасса. Украина же в лице власти Зеленского боится главным образом внутренних потрясений - выступлений националистов и "партии войны", которые выступают против выборов до передачи границы. Еще одной проблемой является вопрос вооруженных подразделений ДНР и ЛНР: если "партия Зеленского" требует вывести их с Донбасса, то их противники называют подразделения "народной милицией", существование которой прописана в Минских соглашениях. Между тем российские СМИ ранее заявили, что Кремль вполне устроит развитие ситуации по "грузинскому сценарию", когда дипломатические проблемы в целом не мешают успешному экономическому сотрудничеству.

В пользу того, что ситуацию все-таки удастся изменить, говорят глобальная усталость от украинского конфликта как в мире, так и внутри Украины, и связанное с этим явное ослабление украинской "партии войны". Один из озвученных в прошлом году "мирных сценариев" по Донбассу предполагает достижение компромисса, при котором россияне передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам. Эта международная сила должна контролировать границу и гарантировать такой уровень безопасности, при котором будет можно будет провести выборы.Как заявил временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор, это может быть определенная расширенная миссия ОБСЕ или миссия ООН.