Cоединенные Штаты обвинили РФ в нарушении протоколов действий, что повлекло за собой инцидент на северо-востоке Сирии, в результате которого пострадали военнослужащие США

Moscow-Live.ru / Крылов Антон США обвинили Россию в неправомерных действиях в Сирии, которые повлекли за собой ДТП с участием американских солдат

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Cоединенные Штаты обвинили РФ в нарушении протоколов действий, что повлекло за собой инцидент на северо-востоке Сирии, в результате которого пострадали военнослужащие США. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Джона Эллиота, поступившем в ТАСС.

Эллиот напомнил, что инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии. "Во время инцидента российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины", - заявил он. "Чтобы деэскалировать ситуацию, патруль коалиции покинул этот район", - отметил представитель СНБ, отметив, что такие действия являются нарушением правил предотвращения конфликтов, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года.

"Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации [напряженности] в отношениях с какими-либо военными силами [иностранных] государств, но силы США всегда сохраняют за собой неотъемлемое право и обязанность защищать себя от враждебных действий", - подчеркивается в заявлении.

CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников предположила, что российские военные преднамеренно пошли на столкновение. По предварительным данным, травмированы до четырех военных США. У них, в частности, диагностировано сотрясение мозга. Ни одна из сторон не применила оружие. По утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет. "Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район", - пишет CNN.

В среду, 26 августа, начальники Генеральных штабов России и США обсудили ДТП по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако подробностей разговора не привел.