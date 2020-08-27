Крупный пожар начался на химзаводе в городе Лейк-Чарльз в штате Луизиана в США спустя несколько часов после удара урагана "Лора", сообщает в четверг Associated Press.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил в Twitter, что пожар начался утром в четверг. Он призвал людей укрыться в специально оборудованных убежищах, а тем, кто решил остаться дома, рекомендовал плотно закрыть окна и двери и выключить систему кондиционирования воздуха, передает "Интерфакс".

Ураган "Лора" является самым ранним 12-м тропическим штормом сезона в Атлантике, он образовался 21 августа к востоку от Малых Антильских островов. До этого рекорд принадлежал тропическому шторму "Луис", который сформировался 29 августа 1995 года и тоже стал мощнейшим ураганом.

От "Лоры" пострадала северная часть Малых Антильских островов и Большие Антильские острова. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека - 20 на Гаити и 3 в Доминиканской Республике.

После "Лоры" в регионе сформировался самый ранний 13-й тропический шторм сезона ураганов, которому присвоили имя "Марко". 25 августа он также обрушился на штат Луизиана, но быстро ослабел и обошелся без серьезного ущерба.

Huge chemical fire just off I-10 in Lake Charles,LA pic.twitter.com/xQ1qcmPZYz— RadarOmega (@RadarOmega_WX) August 27, 2020

Large fire near oil refineries - Lake Charles @hurricanetrack pic.twitter.com/yk6QkpUjqf— GregNordstrom (@GregNordstrom) August 27, 2020

Канал NBC 5 DFW опубликовал видео, снятое с дрона, на котором можно оценить масштаб разрушений в городе Лейк-Чарльз после урагана "Лора".