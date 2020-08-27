В Мексиканском заливе побережья США достиг ураган "Лора". Он вышел на сушу в районе города Камерон штата Луизиана и со скоростью 24 км/ч движется в северном направлении вглубь материка. При этом скорость ветра вблизи его центра составляла 241,5 км/ч, а в настоящее время снизилась до 210 км/ч, информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Предупреждение об урагане действует от юго-восточного побережья Техаса до центральной части побережья Луизианы. Он принес в прибрежные районы очень сильный ветер, катастрофический штормовой нагон - в некоторых районах его высота может достигать 6 метров, проливные дожди и наводнения, сообщает Stormnews.
Население предупреждают об очень опасных погодных условиях. В предыдущие два дня распоряжения об обязательной эвакуации получили более 750 тысяч жителей, но часть людей решила остаться.
Пока узнать о причиненном стихией ущербе сложно из-за темного времени суток. Известно, что в прибрежных населенных пунктах произошли наводнения, ветром повалены деревья и повреждены здания. По данным сервиса PowerOutage.US, без света остались 270 тысяч домов в Луизиане и 65 тысяч домов в Техасе.
Напомним, "Лора" является самым ранним 12-м тропическим штормом сезона в Атлантике, он образовался 21 августа к востоку от Малых Антильских островов. До этого рекорд принадлежал тропическому шторму "Луис", который сформировался 29 августа 1995 года и тоже стал мощнейшим ураганом.
От "Лоры" пострадала северная часть Малых Антильских островов и Большие Антильские острова. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека - 20 на Гаити и 3 в Доминиканской Республике.
После "Лоры" в регионе сформировался самый ранний 13-й тропический шторм сезона ураганов, которому присвоили имя "Марко". 25 августа он также обрушился на штат Луизиана, но быстро ослабел и обошелся без серьезного ущерба.
At 1 am CDT, Hurricane #Laura has made landfall in southwestern Louisiana near Cameron as a category 4 #hurricane. Maximum sustained winds were 150 mph, with a minimum central pressure of 938 mb. Potentially catastrophic impacts will continue. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GVWRnmGejy— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2020
1:40 am. Stronger. Meaner. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/1XKuljAbBz— Josh Morgerman (@iCyclone) August 27, 2020
BREAkING! Buildings gutted in Lake Charles LA in powerful eye wall of #HurricaneLaura @RadarOmega_WX @ChasinSpin pic.twitter.com/wP3fPyREIZ— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020
#HurricaneLaura eyewall #lakecharleslouisiana pic.twitter.com/vLoazvt68h— Robert Ray (@RobertRayJourno) August 27, 2020