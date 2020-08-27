На юг США обрушился ураган "Лора"

Robert Ray / twitter.com Население предупреждают об очень опасных погодных условиях. В предыдущие два дня распоряжения об обязательной эвакуации получили более 750 тысяч жителей, но часть людей решила остаться

The National Guard Follow / flickr.com

В Мексиканском заливе побережья США достиг ураган "Лора". Он вышел на сушу в районе города Камерон штата Луизиана и со скоростью 24 км/ч движется в северном направлении вглубь материка. При этом скорость ветра вблизи его центра составляла 241,5 км/ч, а в настоящее время снизилась до 210 км/ч, информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Предупреждение об урагане действует от юго-восточного побережья Техаса до центральной части побережья Луизианы. Он принес в прибрежные районы очень сильный ветер, катастрофический штормовой нагон - в некоторых районах его высота может достигать 6 метров, проливные дожди и наводнения, сообщает Stormnews.

Население предупреждают об очень опасных погодных условиях. В предыдущие два дня распоряжения об обязательной эвакуации получили более 750 тысяч жителей, но часть людей решила остаться.

Пока узнать о причиненном стихией ущербе сложно из-за темного времени суток. Известно, что в прибрежных населенных пунктах произошли наводнения, ветром повалены деревья и повреждены здания. По данным сервиса PowerOutage.US, без света остались 270 тысяч домов в Луизиане и 65 тысяч домов в Техасе.

Напомним, "Лора" является самым ранним 12-м тропическим штормом сезона в Атлантике, он образовался 21 августа к востоку от Малых Антильских островов. До этого рекорд принадлежал тропическому шторму "Луис", который сформировался 29 августа 1995 года и тоже стал мощнейшим ураганом.

От "Лоры" пострадала северная часть Малых Антильских островов и Большие Антильские острова. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека - 20 на Гаити и 3 в Доминиканской Республике.

После "Лоры" в регионе сформировался самый ранний 13-й тропический шторм сезона ураганов, которому присвоили имя "Марко". 25 августа он также обрушился на штат Луизиана, но быстро ослабел и обошелся без серьезного ущерба.