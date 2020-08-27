Протестующие в Минске организовали шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости, передает "Интерфакс". Акция закончилась задержаниями.

В колонну собрались около тысячи человек с плакатами и флагами. Водители проезжавших мимо автомобилей сигналили гудками в знак поддержки протестующих.

Акция протеста, организованная в четверг, связана с тем, что 26 августа на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОН были заблокированы люди. Действия силовиков вызвали возмущение у руководства католической церкви в Белоруссии. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников правоохранительных органов вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.

Ранее в четверг на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.by, радио "Свобода", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.

Акции протеста 26 и 27 августа завершились задержаниями. В четверг сотрудники правоохранительных органов начали применять силу около 19:30, передает TUT.by. Перед этим подземные переходы, которые ведут на площадь Независимости, перекрыли металлическими заграждениями. Также силовики оцепили площадь и не выпускали людей: по данным журналистов, в окружение попало около тысячи человек. Их разделили на две группы, а потом силовики стали выхватывать из толпы молодых мужчин и отводить в автозак.

Силовики также подходили к журналистам и требовали не снимать происходящее. Девять журналистов, в том числе Алексей Судников (TUT.by), Татьяна Коровенкова (БелаПАН), Александра Богуславская (DW), фактически были задержаны. Их попросили выключить телефоны. Затем работникам СМИ было сказано, что их доставят "в соответствующие органы внутренних дел, проверят документы и отпустят".