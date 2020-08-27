Лукашенко обвинил Польшу в намерении отобрать Гродненскую область

Пресс-служба Президента Республики Беларусь "Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил белорусский лидер

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отношении страны началась "дипломатическая бойня на самом высоком уровне", сообщает государственное агентство БелТА.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - заявил Лукашенко на совещании в Минске.

По его словам, некие "неустоявшиеся соседи" Белоруссии не только открыто заявляют о своей позиции о повторных выборах в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела. Поэтому страна вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил белорусский лидер.

О предполагаемых планах Польши относительно Гродненской области утром 27 августа сообщил провластный анонимный Telegram-канал "Желтые сливы" в посте, адресованном премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому. "Вчера услышали: "Варшава будет послом независимой Беларуси". Какой дьявол нашептал это премьеру Польши пану Моравецкому", - комментирует автор, предполагая, что Польше "увядшие лавры освежить захотелось", и предлагая Моравецкому "отправиться к психиатру".

"Ваши апологеты уже заявили, что при разделе Беларуси сделают Гродненскую область польским воеводством. Властные шляхтичи в упор не желают признавать, что во многом это они своими по-соседски "дружественными" провокационными подстрекательскими выпадами в адрес СУВЕРЕННОГО И НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА взбудоражили абсолютное большинства белорусского народа. Вынудили нас выйти на митинги за спокойную, мирную, свободную Беларусь под нынешней государственной символикой, отвергнув завезенные из Польши полицейские бчб-штандарты", - говорится в посте.

Еще одно упоминание о том, что в случае распада Белоруссии Гродно якобы должно отойти Польше, встречается и в статье главного редактора научного журнала "Архонт" Антона Бредихина для портала EADaily. Утверждая это, он ссылается на слова главного редактора журнала Naiwyzscy Czas Томаша Соммера.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о том, что НАТО якобы вынашивает агрессивные планы в отношении Белоруссии. 21 августа президент предупредил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - заявил Лукашенко.

22 августа он приказал привести основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность из-за "серьезного шевеления" войск НАТО у границ с республикой на территории Польши и Литвы. Лукашенко утверждает, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16".

В Польше заявили, что не собираются претендовать на территории Белоруссии и нарушать ее территориальную целостность, а президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что заявления Лукашенко не имеют под собой никаких оснований и ставят целью любой ценой отвлечь внимание от внутренних проблем Белоруссии. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Белоруссии, но не занимается наращиванием контингента вблизи ее границ.