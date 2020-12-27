Централизованных акций протеста в это воскресенье оппоненты белорусской власти в Минске не было, однако с раннего утра они вышли на локальные митинги в различных районах столицы.

Акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно. При этом в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро, передает "Интерфакс".

"Уже в 6:45 (совпадает с московским временем) минчане начали шествия в районе Тракторного завода, еще затемно прошел и марш в районе Малиновка, а с приходом рассвета подтянулись также жители улицы Маяковского", - сообщил белорусский информационный портал Onliner.

Люди организуются в небольшие колонны под бело-красно-белой символикой, выстраиваются в цепи солидарности, скандируют "Пока мы едины, мы непобедимы", "Присоединяйся".

Telegram-каналы выкладывают видео об акциях у станции метро "Спортивная", в районе "Золотая горка", "Курасовщина", "Каменная горка", "Уручье". О задержаниях пока не сообщается.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что в "Уручье" также выстроилась небольшая группа сторонников действующей власти с красно-зелеными флагами, а на улице Кирилла Туровского заметили автомобили с госфлагами.

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях в стране в воскресенье задержали двенадцать человек. Сообщается о точечных задержаниях в разных районах белорусской столицы, а также в Бресте. Данные о задержанных приводятся правозащитниками на 18:30.

Несколько человек задержали в минском микрорайоне Сокол, они вышли на местную акцию с бело-красно-белыми флагами. Кроме того, известно о задержаниях в Смолевичах и Светлогорске.

В Белоруссии с 9 августа продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Белорусская оппозиция в обращении к своим сторонникам в Telegram-каналах отметила, что настало время наконец-то немного передохнуть в новогодние и рождественские праздники "после длительной борьбы и изнурительного противостояния ". Вместе с тем, считают оппозиционеры, даже в праздники "можно не останавливаться и вносить свой вклад в борьбу с режимом", принимая участие в локальных маршах, украшая свои дома, квартиры и дворы "в правильные цвета".

Со своей стороны МВД Белоруссии сообщило, что усилит меры безопасности на новогодние праздники.