Российские миротворцы в Нагорном Карабахе за сутки сопроводили восемь колонн азербайджанских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ

Фото: Министерство обороны Российской Федерации / YouTube.com

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе за сутки сопроводили восемь колонн азербайджанских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, передает "Интерфакс". Безопасное прохождение автомобильных колонн ВС Азербайджана было обеспечено через Лачинский коридор и участок дороги Шуша - Красный Базар - Каджар.

Отмечается, что всего с 14 ноября в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 45 081 человек.

Российские саперы очистили от взрывоопасных предметов 20,3 га территории, 5 км дорог. Всего с 23 ноября было обнаружено и обезврежено 12 459 взрывоопасных предметов.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщило Минобороны РФ. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, получат по два дополнительных оклада, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. Замминистра пояснила, что финансирование миротворческого контингента ведется за счёт дополнительного выделения бюджетных средств, такое решение принято правительством. Деньги, в частности, предназначены для обустройства российского воинского контингента в Карабахе.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие. Успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве Москвы​ Азербайджан​ и​ Армения​ договорились полностью прекратить огонь. В регионе был развернут российский миротворческий контингент.