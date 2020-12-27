По меньшей мере семеро сотрудников службы безопасности погибли в результате нападения террористов на пост военизированного Пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны

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По меньшей мере семеро сотрудников службы безопасности погибли в результате нападения террористов на пост военизированного Пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на пресс-службу армии, передает ТАСС.

Согласно его данным, столкновение силовиков и террористов произошло поздно вечером в субботу. После интенсивной перестрелки военным удалось отбить атаку боевиков, после чего была оцеплена территория и заблокированы пути отхода для ареста обратившихся в бегство террористов.

"Продолжаются крупномасштабные операции по поиску и разминированию. Подобным трусливым действиям враждебных элементов, поддерживаемых антиправительственными силами, не будет позволено саботировать тяжело завоеванные мир и процветание в Белуджистане", - заявил на своей странице в Twitter спикер пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар.

"Службы безопасности решительно настроены любой ценой помешать их гнусным замыслам", - добавил он.