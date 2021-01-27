Главы МИД стран G7 призвали немедленно освободить Алексея Навального

tbtb / DepositPhotos Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ, Япония) осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального. Текст их заявления опубликован на сайте правительства Великобритании

Кира Ярмыш / twitter.com

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ, Япония) осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального. Текст их заявления опубликован на сайте правительства Великобритании.

"Мы, министры стран G7, призываем российские власти к незамедлительному и безоговорочному освобождению Навального", - говорится в совместном заявлении. Министры напомнили, что дело "Ив Роше", ставшее формальным поводом для ареста оппозиционера, было рассмотрено Европейским судом по правам человека и признано необоснованным и политически мотивированным.

Также главы МИДов выразили обеспокоенность задержаниями протестующих и журналистов во время акций 23 января. "Призываем Россию придерживаться ее национальных и международных обязательств и освободить лиц, без достаточных на то оснований задержанных за осуществление ими права на мирные собрания 23 января", - уточняется в сообщении.

По словам его авторов, задержания свидетельствуют о постоянном сокращении пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России. За день акций по всей России задержали более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более 100 человек, возбуждено как минимум 20 уголовных дел.

Кроме того, министры в очередной раз призвали расследовать предполагаемое отравление оппозиционера и привлечь виновных к ответственности. "Мы вновь заявляем, что любое применение химического оружия неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы продолжим внимательно следить за реакцией России на международные призывы к немедленному освобождению господина Навального <...>, а также за уголовным расследованием отравления", - говорится в сообщении.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого поднял "вопросы, вызывающие обеспокоенность", включая взлом SolarWinds, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности. Россия в прошлом опровергала обвинения со стороны США по всем этим и другим пунктам.