За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times. По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения

flogeljiri / DepositPhotos Госсекретарь США Майк Помпео на брифинге 23 июля заявил, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Пекином

Пресс-служба Президента России

За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times. По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения.

Как отмечает издание, в последнее время угрозы и требования Китая сопровождаются "все более воинственным тоном". Хотя взаимодействие Москвы с Пекином усилилось после введения западных санкций и присоединения Крыма, в некоторых кругах США рассчитывают на то, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю, связь с которым не так прочна, как кажется на первый взгляд.

По мнению СМИ, о проблемах в российско-китайских отношениях говорит, в частности, тот факт, что министр иностранных дел Сергей Лавров пропустил видеоконференцию в рамках инициативы "Один пояс, один путь", вместо него российскую сторону представлял посол по особым поручением Кирилл Барский. Кроме того, во время празднования 160-летней годовщины основания Владивостока китайские интернет-пользователи обвинили Россию в том, что город расположен на землях, ранее принадлежавших Китаю.

Опрошенные газетой эксперты считают наивным представление о том, что Вашингтон сможет настроить Москву против Пекина. При этом России сохранение существующего мирового порядка почти ничего не дает, в то время как Китай является основным его бенефициаром и стремится занять более значимую позицию.

Госсекретарь США Майк Помпео на брифинге 23 июля заявил, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Пекином. Заместитель госсекретаря Стивен Бигун ранее говорил, что США следует быть более гибкими и найти уязвимое место в отношениях России с Китаем. В свою очередь Элбридж Колби, ранее занимавший высокий пост в Пентагоне, указывает, что Вашингтону следует уменьшить количество раздражителей в отношениях с Москвой, чтобы добиться охлаждения отношений России и Китая. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что США решили "спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая" "И вот это, я вас могу заверить, у них не получится", - заявила Захарова.

Вопреки недавним заявлениям Дональда Трампа о хороших отношениях с Китаем, на практике отношения двух стран остаются весьма напряженными. В мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон примет меры по предотвращению прибытия в США граждан КНР, которые могут заниматься шпионажем в интересах китайских властей. Речь идет о предположительном аннулировании виз примерно 3 тыс. студентов и ученых из КНР, которые связаны с учебными заведениями, сотрудничающими с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Помпео прямо не подтвердил эту информацию, но заявил, что Коммунистическая партия Китая "работала над тем, чтобы получить огромное влияние в США". А в июне Сенат США единогласно одобрил законопроект, который позволит вводить санкции в отношении китайских чиновников, подрывающих автономию Гонконга

Власти США также продолжают обвинять Китай в сокрытии информации о коронавирусе: по данным СМИ, сотрудники лаборатории в Ухане, который стал центром заражения, бежали из страны и сотрудничают с западными спецслужбами, чтобы выявить происхождение вируса. Некоторые ученые заявили, что в Китае об особенностях нового вируса знали еще в конце прошлого года, однако тогда ученых якобы просили молчать и быть осторожными. В Китае эти данные отвергают.

Новый виток конфликта произошел после того, как США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

По данным ФБР, генконсульство выполняло роль "высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере". Кроме того, дипведомство якобы помогало китайской разведке внедриться в нефтегазовую промышленность и было хорошо укреплено для того, чтобы препятствовать наблюдениям со стороны США.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР: тогда же стало известно, что США не намерены возобновлять деятельность своего консульства в Ухане. Посольство Китая в США назвало решение американских властей о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне политической провокацией и нарушением международных законов. Там призвали "немедленно отменить это ошибочное решение", в противном случае пригрозив "законными и необходимыми" ответными действиями. Одним из таких действий должно стать закрытие генерального консульства США в провинции Сычуань. Также известно, что китайская сторона сформировала план дальнейших действий на случай, если США "станут еще более агрессивными".