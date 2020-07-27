Государственный департамент США пригрозил санкциями командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалу Халифе Хафтару

Magharebia / commons.wikimedia.org Войска Хафтара при поддержке бойцов ЧВК Вагнера и суданских наемников в конце июня поставили под контроль крупнейшее в стране нефтяное месторождение Шахара, а в начале июля - главный ливийский экспортный порт Эс-Сидер

Стоп-кадр видео Al Jazeera English / YouTube

Государственный департамент США пригрозил санкциями командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалу Халифе Хафтару. Как сообщает Wall Street Journal, поводом для этого стали сообщения о том, что действующие на стороне ливийской оппозиции российские наемники ЧВК Вагнера заняли в июне город Эс Сидр и помогли заблокировать экспорт нефти.

По данным издания, американская военная разведка расследует связи Хафтара с Россией. При этом WSJ указывает, что до сих пор администрация Дональда Трампа, официально признающая центральное правительство в Триполи, рассматривала командующего ЛНА как возможного союзника в борьбе с радикальными исламистами.

"Военные силы военачальника являются одной из групп, за которой мы следим из-за их связи с российскими военными и российской разведкой", - сказал источник издания в Пентагоне. Собеседники газеты добавили, что информацию о возможных санкциях фельдмаршалу передали представители Госдепартамента США. Представитель ведомства отметила, что Вашингтон призывает все стороны в Ливии "отвергнуть попытки милитаризации энергетического сектора, раздела экономических институтов страны и подчинения важнейшей инфраструктуры иностранным интересам".

Войска Хафтара при поддержке бойцов ЧВК Вагнера и суданских наемников в конце июня поставили под контроль крупнейшее в стране нефтяное месторождение Шахара, а в начале июля - главный ливийский экспортный порт Эс-Сидер. Это произошло после того, как признанное ООН правительство национального согласия в Триполи попыталось возобновить приостановленный в январе экспорт нефти из страны.

Представитель ливийской Национальной нефтяной корпорацией (ННК) заявил, что российские и другие иностранные наемники мешают возобновлению добычи и экспорта нефти. По оценке S&P Global Platts, с тех пор как в январе союзные Хафтару восточные племена заблокировали нефтяной экспорт, Ливия потеряла $6,5 млрд нефтяной выручки.

В начале июля Хафтар был готов уступить давлению западных стран и позволить правительству в Триполи возобновить добычу нефти и ее экспорт. Но после захвата бойцами ЧВК Вагнера порта Эс-Сидер он изменил свое мнение. Теперь для снятия нефтяной блокады армия Хафтара выдвигает три требования: перечисление части доходов от нефтяного экспорта подконтрольным Хафтару восточным провинциям на специальный счет вне Ливии, недопущение использования нефтяных доходов правительством в Триполи на военные цели, и ревизия использования этих доходов в последние годы.

Эти требования фактически поддерживает и российский МИД: его официальный представитель Мария Захарова заявила, что каждый из трех исторических районов страны - Триполитания, Киренаика и Феззан - вправе иметь равные возможности получения доходов от эксплуатации нефтяных ресурсов Ливии.

По данным WSJ, Хафтар, который во времена Муаммара Каддафи жил в американском штате Вирджиния и получил американское гражданство, до сих пор владеет недвижимостью в Соединенных Штатах, общая стоимость которой составляет более 500 тыс. долларов. Предполагается, что санкции могут коснуться в том числе и этих активов.

В середине июля Африканское командование ВС США (AFRICOM) обвинило российскую группу наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в закладке большого количества противопехотных мин в окрестностях Триполи. AFRICOM сослалось на "проверенные фотографические данные", которые свидетельствуют о беспорядочном размещении замаскированных бомб и минных полей вокруг предместий Триполи до расположенного к востоку приморского города Сирт. В AFRICOM заявили, что эти действия являются очередным нарушением эмбарго ООН на поставку вооружений Ливии и угрожают жизням гражданских лиц, а сами взрывные устройства были завезены в Ливию непосредственно "вагнеровцами".

"Поддерживаемая российским государством группа Вагнера демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев. Безответственная тактика группы Вагнера продлевает конфликт и является причиной ненужных страданий и гибели безвинных мирных жителей. Россия в силах остановить это, но не хочет", - заявил генерал-майор Africom Брэдфорд Джеринг. Численность бойцов ЧВК Вагнера в Ливии оценивается в две тысячи человек.

В конце мая сообщалось, что из России в Сирию было ввезено не менее 14 самолетов МиГ-29 с закрашенной маркировкой. Впоследствии самолеты были доставлены в Ливию для поддержки генерала Халифы Хафтара в нарушение оружейного эмбарго ООН. По оценкам AFRICOM, самолеты активно эксплуатируются в ливийском воздушном пространстве, что еще больше осложняет конфликт в Ливии и повышает риск просчетов.

9 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что информация о воюющих в Ливии бойцах ЧВК Вагнера построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики.