На севере Израиля в районе 16 часов был атакован танк израильских вооруженных сил, осуществлявший патрулирование пограничных районов. По машине был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой "Корнет" российского производства. Ракета была выпущена с территории южного Ливана, где сосредоточены основные силы шиитской вооруженной группировки "Хезболла", передает NEWSru.com Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла ответный огонь, в том числе из артиллерийских орудий. Позже было уточнено: группа боевиков пыталась проникнуть на израильскую территорию, но обстрела противотанковой ракетой с ливанской стороны не было. Среди израильских военнослужащих никто не пострадал.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал событие как "не просто инцидент". "Ливан и "Хезболла" ответят за любое нападение. Армия обороны Израиля готовы любому сценарию, <...> в наших границах и за их пределами", - сказал премьер.

Его советник Эдди Коэн сообщил детали происшествия: по его словам, боевики "Хезболлы" пытались пересечь ливано-израильскую границу, что спровоцировало боестолкновение.

Ливанские телеканалы "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", связанные с "Хизбаллой", передают, что израильские военные обстреливали цели около деревни Кафр Шуба. Сведения о потерях "Хизбаллы" уточняются.

В 16:30 было объявлено, что на данном этапе "инцидент исчерпан", боевые действия в районе ливано-израильской границы прекращены. После 17 часов пресс-служба Минобороны опубликовала официальное заявление о том, что среди израильских военнослужащих никто не пострадал. Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ предотвратил проникновение на израильскую территорию отряда боевиков "Хизбаллы".

Пресс-служба Минобороны Израиля также обратилась к жителям северных районов страны с просьбой не покидать свои дома, прекратить любую сельскохозяйственную и туристическую активность в данном районе, не передвигаться на автомобилях.

Израильская армия в последние дни находилась в состоянии повышенной готовности в связи с угрозами "Хизбаллы" отомстить за гибель боевика в результате авиаудара по целям на юго-западе Сирии около недели назад.26 июля ЦАХАЛ развернул дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" около северной границы, опасаясь ракетных обстрелов со стороны Ливана или Сирии.