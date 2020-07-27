ВСЕ ФОТО Германия выступает против возвращения России в G7, так как проблемы, из-за которых государство исключили из группы, до сих пор не решены, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас

MSC / Balk / commons.wikimedia.org Он пояснил, что Берлин не будет рассматривать восстановление формата G8, пока не будет разрешен конфликт в Донбассе, а также вопрос с принадлежностью Крыма. По мнению министра, ФРГ также не пойдет на установление новых форматов с участием России, Индии и других стран

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Он также заявил, что Германии не интересна идея президента США Дональда Трампа учредить новые форматы диалога с участием России, Индии, Австралии и Южной Кореи

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Германия выступает против возвращения России в G7, так как проблемы, из-за которых государство исключили из группы, до сих пор не решены, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он пояснил, что Берлин не будет рассматривать восстановление формата G8, пока не будет разрешен конфликт в Донбассе, а также вопрос с принадлежностью Крыма. По мнению министра, ФРГ также не пойдет на установление новых форматов с участием России, Индии и других стран.

"Причиной исключения России стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока у нас нет решения этих вопросов, я не вижу и шансов на восстановление", - заявил Маас в интервью Rheinische Post.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что Берлин видит Крым как часть Украины. "Мы не можем пожать плечами и принять, что кто-то самовольно сдвигает границы в Европе XXI века. Если мы урегулируем вопрос на востоке Украины, то решиться должен и вопрос Крыма", - уточнил он.

Он также заявил, что Германии не интересна идея президента США Дональда Трампа учредить новые форматы диалога с участием России, Индии, Австралии и Южной Кореи. По его словам, существующие клубы стран "разумно скоординированы" и устраивают Берлин. В то же время министр высоко оценил работу своего российского коллеги Сергея Лаврова. "Во время переговоров он последовательно отстаивает интересы Российской Федерации, но с ним всегда возможно найти приемлемое решение", - пояснил Маас.

30 мая президент США Дональд Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Саммит G7 был запланирован на июнь, однако Трамп отложил его до осени из-за массовых протестов.

Против идеи вернуться к формату G8 с участием России выступили Франция, Канада и Великобритания. По словам представителей этих стран, возобновлению диалога мешают те же проблемы, из-за которых Россию исключили из группы - вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе. ЕС сообщил, что рассматривает G7 как крайне важную многостороннюю структуру, которая не может быть изменена на постоянной основе. "Участие России в G8 было приостановлено до тех пор, пока Россия не изменит курс, а обстановка не позволит G8 вновь провести содержательную дискуссию. В настоящее время это не так", - сказал пресс-секретарь.

В российском МИД в свою очередь заявили, что к встрече G7 в "расширенном формате" должен присоединиться Китай, иначе она не будет иметь смысла. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что предложение Трампа "пока создает больше вопросов, чем ответов".