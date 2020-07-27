Специалисты в Великобритании выявили первый в стране случай заражения коронавирусом нового типа домашнего кота, сообщается в понедельник на сайте британского правительства, передает "Интерфакс".

Коронавирус был обнаружен у кота в ходе тестов в лаборатории города Уэйбридж на юго-востоке Англии 22 июля. В сообщении правительства подчеркивается, что в настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут заражать людей коронавирусом.

Напротив, по предварительным данным, кот заразился COVID-19 от своих хозяев, у которых ранее выявили COVID-19. В настоящее время и кот, и его владельцы полностью оправились от коронавируса, они не успели заразить ни других животных, ни людей, отмечается в сообщении.

"Проведенные тесты подтвердили, что вирус, отвечающий за COVID-19, был обнаружен у домашнего кота в Англии. Это очень редкий случай - домашнее животное демонстрирует легкие симптомы и выздоравливает в течение нескольких дней. Нет свидетельств, позволяющих предполагать, что домашние животные напрямую передают вирус людям", - говорится в распространенном в понедельник заявлении главного ветеринарного врача Великобритании Кристин Миддлмисс.

По ее словам, у заразившегося кота были только легкие симптомы, животное выздоровело за несколько дней. Миддлмисс заверила, что ее ведомство будет следить за ситуацией и выпустит новые рекомендации для владельцев домашних животных, если обстановка ухудшится.

Медицинский директор Управления общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойль призвал население не паниковать из-за этого инцидента. Он также рекомендовал британцам регулярно мыть руки, в частности, до и после контакта с домашними животными.

После начала эпидемии коронавируса в Британии ветеринары не рекомендовали выпускать на улицу кошек из домов, где живут заразившиеся коронавирусом или самоизолировавшиеся люди.

Напомним, в апреле коронавирус выявили у двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк.

В мае сообщалось, что возбудитель COVID-19 был выявлен у домашней кошки в Москве. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство займется изучением вопроса, может ли человек заразиться коронавирусом от кошки. О результатах исследования вопроса пока неизвестно.