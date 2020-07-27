Во Вьетнаме новая вспышка коронавируса более агрессивного типа, десятки тысяч туристов эвакуируют По результатам первых исследований вьетнамских медиков, новый тип вируса более агрессивен, чем ранее известные типы
 
 
 
Во Вьетнаме новая вспышка коронавируса более агрессивного типа, десятки тысяч туристов эвакуируют
alexeynovikov / DepositPhotos
 
 
 
По результатам первых исследований вьетнамских медиков, новый тип вируса более агрессивен, чем ранее известные типы
tampatra@hotmail.com / DepositPhotos

Власти Вьетнама сообщили о вспышке коронавирусной инфекции в городе Дананге и ближайших провинциях. За последние пять дней там зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей, причем речь идет о вирусе нового типа, ранее не встречавшегося в стране. Об этом сообщается на сайте правительства Вьетнама.

По результатам первых исследований вьетнамских медиков, новый тип вируса более агрессивен, чем ранее известные типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию. Двое из четверых пациентов, у которых заражение было обнаружено в конце прошлой недели, в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.

Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, в министерстве здравоохранения связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса. До вспышки в Дананге случаи заражения во Вьетнаме не регистрировались в течение более чем трех месяцев.

Как сообщает BBC News, первый из четырех заболевших пришел к врачу с жалобой на симптомы гриппа 27 июля. Ему 57 лет. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ, и врачи оценивают его состояние как критическое. Как он заразился коронавирусом, пока неясно, известно, что он давно не выезжал из Дананга. В его окружении заболевших не выявлено.

Вьетнамское государственное информационное агентство VNA сообщает, что в Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, где в последние дни были обнаружены заболевшие.

Как говорится в коммюнике Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением коронавируса, которое цитирует ТАСС, с 27 июля в Дананге вводится обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей и соблюдение социальной дистанции. В предстоящие две недели город не будет принимать туристов. Одновременно вводится запрет на все массовые мероприятия, до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений, в том числе баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов.

Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля - начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны. Посольство РФ в своем Facebook рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой заболевания, а также соблюдать соответствующие профилактические меры и следовать предписаниям местных властей.

Кроме того, в Дананге задержаны несколько подозреваемых в организации нелегального въезда иностранных граждан, в том числе граждан КНР. Задержанных контрабандистов и их "клиентов" помещают в изоляцию на территории учреждений временного содержания и тестируют на коронавирус.