Верховный суд Белоруссии приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима бывшего начальника службы охраны президента Лукашенко и заместителя главы Совбеза Андрея Втюрина

Максим Шикунец / Wikimedia Commons Андрей Втюрин

Министерство внутренних дел Республики Беларусь

Верховный суд Белоруссии приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима бывшего начальника службы охраны президента Лукашенко и заместителя главы Совбеза Андрея Втюрина. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 УК Беларуси (получение взятки), части 5 статьи 16 (соучастие) и части 2 статьи 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере) Втюрин лишен звания полковника, у него конфискуют 192 тысячи долларов, сообщает TUT.by.

Помимо Втюрина обвиняемыми по делу проходят 15 человек. Несколько обвиняемых оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и вернув доход, полученный преступным путем.Так, двое россиян - Владимир Казанцев и Виталий Горбачев (представители компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком") - сообщили, что передавали Втюрину деньги за содействие их структурам в заключении договоров с оператором "Белтелеком". Казанцев полностью признал свою вину, Горбачев - частично. Суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы. При этом в связи с амнистией и с учетом срока нахождения под арестом их освободили.

Среди других фигурантов дела - бывший генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов, которого за получение взяток приговорили к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Еще по семь с половиной лет получили бывший председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович и экс-заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный. Остальным фигурантам назначили различные наказания - от штрафа в 5000 базовых (более 56 тысяч долларов США) и ограничения свободы до лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Выпускник российского Саратовского высшего военного училища МВД и Академии МВД Беларуси Андрей Втюрин работал в службе охраны Лукашенко с 1995 года, а с 2007-го по 2014 год руководил ею. После этого он был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси и проработал на этой должности до задержания в апреле 2019 года.

Спустя несколько дней после ареста Втюрина в местном КГБ сообщили, что чиновник был задержан с поличным при получении взятки в размере 148 600 долларов от российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии. В декабре 2019 года стало известно, что фигурантов дела обвинили в получении и даче взяток за помощь с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения в Белоруссию. У обвиняемых изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро и более килограмма золота.