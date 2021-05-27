Российская сторона отказалась выдавать разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя австрийского авиаперевозчика.

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в Austrian Airlines в ответ на просьбу прокомментировать отмену утреннего рейса из Вены в Москву в четверг.

25 мая в Austrian Airlines сообщили ТАСС, что авиаперевозчик решил приостановить полеты через воздушное пространство Белоруссии и будет его облетать. Решение не использовать воздушное пространство Белоруссии было принято после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и ареста экс-главреда белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta.

26 мая в Минтрансе Австрии сообщили ТАСС, что EASA выпустило информационный бюллетень по безопасности, в котором европейским авиакомпаниям рекомендуется избегать белорусское воздушное пространство.

Накануне решение от отмене двух рейсов Париж-Москва принял французский авиаперевозчик Air France. В AirFrance при этом заверили, что полеты из Парижа в Москву пока остаются в расписании, но перенесённый на четверг рейс так и не состоялся.

СМИ отмечают, что формально все эти рейсы имели статус вывозных, поскольку регулярное авиасообщение с Францией и Австрией не восстановлено из-за пандемии. Поэтому каждый такой рейс выполняется не по расписанию, а должен согласовываться с российскими авиавластями.