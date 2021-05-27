В Берлине в четверг заложили церковь House of One, которая будет служить местом религиозных встреч для представителей сразу трех религий - христианства, иудаизма и ислама, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телерадиокомпания Rbb.

Современное здание из желтого песчаника высотой 42 метра будут строить на площади Петриплатц, на месте фундамента разрушенной церкви XIII века Петрикирхе. Церковь находилась на границе двух городов - Берлина и Кельна, которые впоследствии сформировали город Берлин. В здании размещаются отдельно церковь, синагога и мечеть, которые будут объединены одним общим залом.

На церемонии закладки присутствовал спикер бундестага Вольфганг Шойбле, который назвал проект "необыкновенным", поскольку тот был инициирован священнослужителями - представителями трех религий.

Стоимость строительства оценивается в 47,3 миллиона евро. Пока собрано 40 миллионов евро - деньги поступили из федерального и земельного бюджетов, а также в виде частных пожертвований из более чем 60 стран. Предполагается, что строительство будет завершено в 2024-2025 гг.

Today the foundation stone was laid for House of One, a multi-faith centre located in Berlin-Mitte.

The construction of a church, a mosque and a synagogue under one roof was initiated by three religious communities: Protestant, Jewish and Muslim.

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Berlin lays first stone for multi-faith 'House of One' https://t.co/OzWlZa5DAf pic.twitter.com/Mqf8PmeV1U — 24 News HD (@24NewsHD) May 27, 2021