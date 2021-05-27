Река Нигер

Sebastianbasss / DepositPhotos

Десятки человек пропали без вести в Нигерии из-за опрокидывания судна, на борту которого находились 160 пассажиров. Об этом сообщили в среду СМИ со ссылкой на местные власти.

Судно развалилось надвое и затонуло, , передает BBC. На данный момент удалось обнаружить только 22 выживших пассажира, передает ТАСС. Еще один человек погиб, заявил Абдуллахи Бухари Вара, представитель администрации района местного самоуправления Нгаски в штате Кебби. Он добавил, что поиски пропавших продолжаются.

Сообщается также, что судно не должно было брать на борт более 80 человек. Причем судно было перегружено не только людьми, но и мешками с песком, доставленным из золотого рудника.

На реке Нигер часто происходят кораблекрушения из-за перегруженности судов и столкновения их со стволами деревьев, оказавшимися под водой.