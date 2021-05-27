Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну - сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Фото с сайта премьер-министра Республики Армения Новое обострение отношений между Ереваном и Баку произошло в середине мая. По данным Минобороны Армении, утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы "под предлогом уточнения границ" пытались провести некие работы на одном из приграничных участков. После перехода государственной границы прошли вглубь республики на 3,5 километра

NEWS AM / YouTube

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну - сопредседателя Минской группы ОБСЕ, передает News.am.

"Я обращаюсь к международному сообществу, и мое предложение также направлено руководству Азербайджана: мы договариваемся, что очень быстро вооруженные подразделения двух сторон зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянной дислокации, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из РФ или других стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян на заседании Совбеза.

По словам и.о. премьер-министра, если не принять предложенные им меры, ситуация может выйти из-под контроля.

Новое обострение отношений между Ереваном и Баку произошло в середине мая. По данным Минобороны Армении, утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы "под предлогом уточнения границ" пытались провести некие работы на одном из приграничных участков. Пашинян назвал действия азербайджанских военных посягательством на суверенную территорию республики, уточнив, что те после перехода государственной границы прошли вглубь республики на 3,5 километра, передает РБК.

18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности заявил о необходимости обсудить делимитацию границы между двумя странами в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября. Россия готова выступить консультантом или посредником в демаркации, сообщил 19 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.

27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения, но подчеркнула, что они не диверсанты. Взятые в плен проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном и минированию с установкой предупредительных знаков, сказал Пашинян, назвав инцидент похищением.