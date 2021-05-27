"Досье": диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета почти на полчаса раньше, чем получили письмо о бомбе

DepositPhotos / mazzzur Диспетчеры аэропорта в Минске сообщили пилотам о минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили сообщение. Об этом говорится в совместном расследовании центра "Досье" и изданий The Daily Beast и Der Spiegel

DepositPhotos / swisshippo

Диспетчеры аэропорта в Минске сообщили пилотам о минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили сообщение. Об этом говорится в совместном расследовании центра "Досье" и изданий The Daily Beast и Der Spiegel.

Журналисты ссылаются на копию письма, которое якобы поступило от представителей ХАМАС. По информации "Досье", копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска в 12:57 по белорусскому времени. При этом диспетчеры сообщили пилотам о возможном минировании рейса в 12:33 - почти за полчаса до получения сообщения.

23 мая в 12:25 по белорусскому времени на электронную почту администрации "Литовских аэропортов" пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета Ryanair рейса FR4978, отправленное с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com. В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии, и, как следует из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва.

В 12:33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Однако, как выяснил центр "Досье", на тот момент письмо получили только "Литовские аэропорты", в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило.

В 12:47 самолет изменил курс в сторону Минска. В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не раскрываются подробности о времени получения электронного письма, однако, по данным журналистов, копия письма о бомбе пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска в 12:57 по белорусскому времени - то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта.

Журналисты также отмечают, что письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии, при этом точное местонахождение отправителя определить невозможно. По мнению расследователей, заявление Лукашенко о том, что сообщение было прислано из Швейцарии, говорит о его технической неграмотности или желании ввести публику в заблуждение.

23 мая в Минске после сообщений о минировании экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair. На его борту находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан и арестован. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании якобы пришла от имени палестинского движения ХАМАС. "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - говорилось в письме, которое опубликовали белорусские власти.

В ответ на это заместитель главы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС не имеет отношения к инциденту. "Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ, и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы", - заявил он.