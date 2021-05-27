В Proton Technologies заявили, что письмо о бомбе на борту Ryanair было направлено уже после разворота самолета в Минск

sharafmaksumov / DepositPhotos Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Телеканал ОНТ / YouTube

Электронное письмо с сообщением о бомбе на борту самолета компании Ryanair было отправлено в адрес аэропортов уже после того, как самолет перенаправили в Минск. Об этом заявил представитель швейцарского интернет-провайдера Proton Technologies AG, которому принадлежит сервис ProtonMail.

"Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Белоруссии соответствуют действительности", - говорится в заявлении компании, которое его приводит Reuters. Представители Proton Technologies AG заявили, что будут поддерживать европейские власти в их расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса.

К проведению расследования ранее призвали Франция, Австрия, НАТО, генсек ООН Антониу Гуттериш, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Представитель Еврокомиссии Стефан Кеерсмакер сообщил, что расследование после соответствующего приглашения белорусских властей возглавит Международная организация гражданской авиации. Расследование инцидента уже начали генпрокуратура Литвы и генпрокуратура Польши, возбудившая уголовное дело по факту принуждения самолета к приземлению в Минске.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, поступило из Швейцарии с польских IP-адресов. По его словам, сообщение о минировании поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно, однако другие аэропорты не приняли самолет.

В совместном расследовании центра "Досье" и изданий The Daily Beast и Der Spiegel говорится, что речь идет об отправке сообщения с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии, при этом точное местонахождение отправителя определить невозможно.

Копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска в 12:57 по белорусскому времени, тогда как диспетчеры сообщили пилотам о возможном минировании рейса в 12:33 - почти за полчаса до получения сообщения. Заявление же Лукашенко о том, что сообщение было прислано из Швейцарии, говорит о его технической неграмотности или желании ввести публику в заблуждение.