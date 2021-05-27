Дмитрий Стаховский

Дима Меркулов / ВКонтакте

В Минске покончил с собой 18-летний фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках" в августе 2020 года Дмитрий Стаховский. Он оставил предсмертную записку в соцсети "ВКонтакте", обвинив в своей смерти Следственный комитет Белоруссии.

"Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид", - говорится в сообщении, скриншот которого публикует белорусский правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, Стаховский был сиротой и жил в общежитии. "Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела по ст. 293 УК", - говорится на сайте "Весны". "Наша Нива" в свою очередь привела рассказ неназванного друга Стаховского, из которого следует, что юноше выделили комнату в общежитии уже после возбуждения уголовного дела.

По словам собеседника издания, Стаховский находился под подпиской о невыезде, его иногда вызывали на допросы. Последний допрос прошел 25 мая. "Вчера после допроса он поехал в район Восток, на 16-этажку. Оттуда писал друзьям, что не сможет так жить, просил у них прощения. Говорил, что хочет напиться, потому что ему страшно и не хочется идти на такой поступок, но в тюрьме он сидеть не будет", - рассказал источник "Нашей Нивы".

В управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску подтвердили гибель Стаховского. Его тело с признаками падения с высоты было обнаружено 26 мая около 1:45. "По результатам экспертных исследований концентрация алкоголя в крови молодого человека составила 2,4 промилле", - цитирует БелТа сообщение УСК.

В ведомстве заявили, что все следственные действия с участием Стаховского "проводились исключительно с соблюдением норм действующего законодательства и в присутствии защитника".

Следствие устанавливает обстоятельства гибели Стаховского. Назначена судебно-медицинская и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы. "Изучается содержимое мобильного телефона погибшего, опрашиваются очевидцы, изымаются записи камер видеонаблюдения. Следователями будет устанавливаться возможность доступа иных лиц к учетным записям погибшего", - добавили в СК.

Возле дома на улице Кирилла Туровского, где погиб молодой человек, образовался стихийный мемориал. В четверг туда пришли силовики и "под угрозой увольнения потребовали у консьержа убрать цветы, лампады и свечи, которые туда приносили люди", сообщает TUT.by.