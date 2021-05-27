Валерий Цепкало

Валерий Цепкало / YouTube

Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать "преступника N1", президента Александра Лукашенко. Об этом Цепкало заявил в видеообращении на Youtube.

По его словам, для реализации этого плана по нейтрализации главы государства за вознаграждение была разработана специальная технология: любой желающий сможет перечислить деньги на эту цель. Пожертвования будут зарезервированы на счетах этих людей и уйдут на специальный счет только после того, как президент Белоруссии будет задержан.

Перечисление денег за арест, отметил Цепкало, гарантировано европейским законодательством.

"Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком", - сказал он. Цепкало подчеркнул, что Александр Лукашенко совершил множество преступлений против человечности.

За два дня акции пожертвование сделали 225 человек, общая сумма собранного уже 126 тысяч евро.

Валерий Цепкало хотел участвовать в президентских выборах в 2020 году, однако не был зарегистрирован. Он покинул страну после того, как в отношении него началась доследственная проверка. В стране на некоторое время осталась его жена, которая участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской, пишет Znak.com.

Цепкало на данный момент объявлен в международный розыск. Он находится на территории Украины.