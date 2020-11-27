Муниципальный совет австрийской деревни Фуккинг (Fucking) постановил, что с 1 января 2021 года этот населенный пункт будет переименован в Фуггинг (Fugging), пишет британская газета The Guardian. Фуккинг с населением около 100 человек находится в 350 км от Вены. Название деревни восходит к XI веку.

Жители потребовали переименовании, не вытерпев бесконечного потока вандализма и сетевого буллинга. Правда оппоненты переименования считают, что деревне стоило бы гордиться названием, ведь оно привлекает внимание.

Англоговорящие туристы очень любят высмеивать деревню в соцсетях. Они фотографируются на фоне указателя с названием, иногда становясь в неприличные позы, а потом постят снимки в интернете. Некоторые повадились похищать указатели на память, из-за чего властям Фуккинга приходится тратить деньги из бюджета на установку новых дорожных знаков.

В последний раз дорожные работники не просто вкопали указатель в землю, а забетонировали его.

Бургомистр муниципалитета Тарсдорф, к которому относится деревня, подтвердила планы по смене названия, отказавшись подробно комментировать события, чтобы не разжигать еще больше интереса к проблемам населенного пункта.

Населенный пункт упоминался в романе австрийского писателя Курта Палма. В 2013-м литературное произведение легло в основу комедийного фильма "Чертовски плохо".

В местных преданиях утверждается, что поселение основал баварский дворянин по имени Фоко в VI веке. На картах местности от 1825 года деревня обозначена как Fuking.