Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции, передает РИА "Новости".

"Стартовый выстрел" для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии", - сказал специалист в эфире телеканала ZDF.Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане.

Коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям, напомнил эксперт. Однако, по его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.

Врач также обрушился с критикой на правительство Германии. Вирусологи в один голос предупреждали о приближении второй волны пандемии, однако власти к ней не подготовились. Такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются "не по дням, а по часам", особенно в холодное время года, отметил Кекуле. И теперь немцам пришлось столкнуться с "настоящим противником", добавил он.