В Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Mehr News Agency Физика убили в городке Абсард, расположенном к востоку от Тегерана. Очевидцы слышали взрыв, а затем автоматные очереди. По данным агентства, стреляли по автомобилю, в котором находился Фархризаде

Mehr News Agency

В Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает "Интерфакс". В 2018 году на пресс-конференции посвященной добытому агентами Моссада "тайному ядерному архиву" Ирана, премьер-министр Нетанияху назвал Фахризаде руководителем секретной иранской программы по созданию ядерного оружия.О смерти сообщило АР со ссылкой на иранское гостелевидение.

Новостное агентство Fars, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции, передает, что физика убили в городке Абсард, расположенном к востоку от Тегерана. Очевидцы слышали взрыв, а затем автоматные очереди. По данным агентства, стреляли по автомобилю, в котором находился Фархризаде. Гостелевидение со ссылкой на источники подтвердило гибель ученого.

Минобороны Ирана назвало убийство "ведущего физика" терактом. Там отметили, что Фахризаде получил серьезное ранение в ходе столкновения с террористами и позже скончался в больнице. Есть сообщения, что командующий "Корпусом стражей исламском революции" уже поклялся отомстить за смерть ядерщика, "как мы делали это в прошлом".

В открытых источниках говорится, что Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. МАГАТЭ запрашивало интервью с Фахризаде на тему деятельности этого центра в тот период, когда он им руководил, но получило отказ.

В западном разведсообществе считают, что Фахризаде также был связан с иранской ядерной программой, и в частности работал в рамках проекта 111 - проекта по созданию ядерной бомбы. В Тегеране долгое время настаивали, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.