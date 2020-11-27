АГН Москва / Софья Сандурская Венгерские врачи будут наблюдать за тестированием вакцины от COVID-19 в России, чтобы оперативно принять решение о возможности ее использования

АГН Москва / Софья Сандурская

На следующей неделе в Россию приедут венгерские эксперты, которые дадут оценку производства вакцины от коронавируса. Как заявил на брифинге в Будапеште министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, они будут ознакомлены с работой лабораторий и производственной части. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также, по словам министра, в Венгрии обсуждалось сотрудничество по тест-системам для выявления коронавируса. Ранее в Венгрию поступили первые образцы доз российской вакцины, также власти Венгрии получили документацию к российской вакцине от COVID-19. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто. Согласно сообщению, венгерские врачи будут наблюдать за тестированием вакцины от COVID-19 в России, чтобы оперативно принять решение о возможности ее использования. По данным Bloomberg, РФ может начать поставки вакцины в Венгрию в декабре.

Сийярто заявил, что Венгрии нужна качественная вакцина от коронавируса, а вопрос о том, где она произведена, имеет второстепенное значение. Отвечая на вопросы ТАСС, он добавил, что Венгрия стремится локализовать часть производства российской вакцины на своей территории.

21 ноября президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20, заявил, что Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные ею вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". "Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием", - сказал Путин, призвав сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой от заболевания. О готовности производить российскую вакцину "Спутник V" уже заявили власти Индии, также обсуждается возможность производства российской вакцины в Турции.