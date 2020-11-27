ВСЕ ФОТО Алексей Навальный, выступая в Европарламенте, призвал вводить санкции против олигархов в окружении Путина

www.europarl.europa.eu Владимир Кара-Мурза напомнил об убийстве Бориса Немцова и, так же как Навальный, отметил важность доступа всех оппозиционных сил к выборам

www.europarl.europa.eu Владимир Милов отметил, что у Путина есть проблема с легитимностью: власти России утверждают, что его поддерживает большинство жителей страны, однако в реальности это не так

www.europarl.europa.eu Глава муниципального образования Красносельский в Москве Илья Яшин поддержал призыв Навального сосредоточиться на персональных, а не секторальных санкциях

www.europarl.europa.eu

Российские оппозиционеры, в том числе проходящий сейчас в Германии курс реабилитации после отравления химоружием Алексей Навальный, принимают в пятницу участие в дискуссии в комитете по международным делам Европарламента. Дискуссия проходит в режиме онлайн в связи с карантинными ограничениями.

Кроме Навального, в дискуссии принимают участие Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный выступил на английском языке. Он призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией. Нынешние власти России он назвал "группой преступников, временно захватившей власть".

Навальный призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в том случае, если к участию в них не допустят всех желающих. В том, что грядущие выборы пройдут в условиях беспрецедентного административного давления, нет никаких сомнений. Кремль настроен обеспечить победу "Единой России" даже при крайне низком рейтинге доверия к этой партии власти.

Говоря о санкциях, оппозиционер сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения Владимира Путина, в том числе на так называемых олигархах. Он упомянул имя миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенбергов как пример людей, против которого должны быть введены персональные санкции.

Владимир Кара-Мурза напомнил об убийстве Бориса Немцова и, так же как Навальный, отметил важность доступа всех оппозиционных сил к выборам, передает радио "Свобода". "Если Путин так популярен, почему он боится свободных выборов?" - задал вопрос Кара-Мурза.

Владимир Милов отметил, что у Путина есть проблема с легитимностью: власти России утверждают, что его поддерживает большинство жителей страны, однако в реальности это не так. Он повторил тезис Навального о том, что в случае недопуска оппозиционных сил к выборам в России выборы нельзя считать легитимными. По мнению Милова, ситуация в России похожа на ситуацию в Белоруссии, где Александр Лукашенко также потерял легитимность.

Глава муниципального образования Красносельский в Москве Илья Яшин поддержал призыв Навального сосредоточиться на персональных, а не секторальных санкциях. Яшин напомнил, что похожий принцип был сформулирован Борисом Немцовым, убитым в 2015 году. "Россию не трогать, негодяев наказывать", - говорил Немцов, убеждавший американских политиков в необходимости принять "акт Магнитского", предусматривающий механизм преследования коррупционеров в России и других странах.

Яшин также отметил, что "гибридная агрессия", которую ведет Кремль, представляет серьезную угрозу для Евросоюза. К такой агрессии он отнес попытки коррумпировать западных политиков и манипулировать западным общественным мнением. Яшин также возложил часть ответственности за происходящее на европейских политиков. "Время от времени европейские политики допускают, что можно обменивать европейские ценности на экономическую выгоду", - сказал он.

По мнению Ильи Яшина, отношения ЕС с Россией в целом и с Путиным в частности должны базироваться на фундаментальных ценностях Евросоюза - правах человека, верховенстве закона и гуманизме.

В последние месяцы европейские политики демонстрируют особую обеспокоенность происходящим в России. К этому привело отравление Алексея Навального.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с оппозиционером на борту совершил экстренную посадку в Омске, политик впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Два дня власти не давали разрешение на транспортировку политика в зарубежную клинику, ссылаясь при этом на рекомендации врачей и "нетранспортабельное" состояние пациента. Потом родственникам и соратникам Алексея Навального все же удалось добиться его перевозки в берлинскую клинику Charite.

Омские врачи утверждали, что результаты анализов оппозиционера не показали следов ядов в его организме. Однако военная лаборатория Германии нашла в образцах кожи, крови и мочи Навального следы боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". К такому же выводу пришли лаборатории Франции и Швеции. Тот же яд обнаружен и на пластиковой бутылке, привезенной соратниками оппозиционера из гостиничного номера в Томске, где останавливался Навальный.

В Кремле отвергают обвинения в причастности Москвы к отравлению Навального и указывают, что ждут от Берлина информацию о ходе его лечения.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что не медики, а именно он с самого начала контролировал ситуацию с Навальным. По словам главы государства, он разрешил транспортировку оппозиционера в Германию, и тем самым спас его.

Сам Навальный считает, что именно Путин стоит за его отравлением. К такому же выводу, по данным СМИ, фактически пришли и западные спецслужбы. По их версии, отравление организовала ФСБ.

В сентябре Европарламент одобрил резолюцию, в которой возложил ответственность за покушение на политика на российские власти. Депутаты призвали к международному расследованию случившегося, а также к введению санкций, в том числе против героев расследований Фонда борьбы с коррупцией, созданного Навальным.

Евросоюз ввел санкции в отношении шести высокопоставленных чиновников и силовиков. Москва объявила об ответных мерах.

В России до сих пор не заведено уголовное дело в связи с отравлением Навального. В конце августа в Генпрокуратуре заявили, что для этого нет оснований. Доследственной проверкой занималось управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Из-за отказа возбудить дело соратники оппозиционера обратились в Европейский суд по правам человека.