fotoluxstudio / DepositPhotos Депутаты Тайваня закидали свиными потрохами премьер-министра, протестуя против импорта мяса из США

fotoluxstudio / DepositPhotos

Депутаты оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване устроили в пятницу потасовку в зале заседаний парламента, протестуя против импорта американской свинины с гормональной добавкой рактопамин. Как сообщает центральное информационное агентство острова, они сорвали выступление председателя правительства Су Чжэньчана, закидав его свиными потрохами.

Глава кабинета пытался с трибуны разъяснить суть правил, регулирующих импорт американской свинины и обеспечивающих контроль за ее качеством, передает ТАСС.

Импорт свинины с рактопамином (стимулятор роста) начнется с 1 января 2021 года. Соответствующее решение приняла в конце августа глава администрации острова Цай Инвэнь, несмотря на озабоченность общественности. Опрос, проведенный социологической службой по просьбе Гоминьдана, показал, что 70,6 процентов жителей Тайваня поддерживают запрет на импорт американской свинины. Лишь 22,8% респондентов согласились с политикой правительства в этом вопросе, пишет Taiwan News.

Ранее власти Тайваня выступали категорически против импорта мяса с химической добавкой, запрещенной во многих странах, однако изменили свою позицию в интересах сближения торгово-экономических связей с США. Вашингтон неоднократно давал понять, что вопрос с импортом мяса является барьером для их продвижения.

Опросы общественного мнения показывают, что 70% жителей Тайваня выступают против допуска на рынок американской свинины с рактопамином. Партия Гоминьдан намерена инициировать референдум, чтобы оспорить это решение. Она подчеркивает, что продовольственное нововведение было принято без консультаций, противоречит интересам защиты общественного здоровья и развития свиноводческой отрасли острова.

Власти подчеркивают, что в столовых в учебных заведениях будет использоваться только свинина тайваньского происхождения.