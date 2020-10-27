Джалал Арутюнян

Правительство Республики Арцах Азербайджанский портал Haqqin.az опубликовал видео, на котором запечатлен момент авиаудара беспилотника по автомобилю, в котором предположительно находился министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Джалал Арутюнян

Haqqin az / YouTube

Азербайджанский портал Haqqin.az опубликовал видео, на котором запечатлен момент авиаудара беспилотника по автомобилю, в котором предположительно находился министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Джалал Арутюнян. Ранее во вторник появилась информация, что его освободили от должности из-за ранения.

"В распоряжении haqqin.az оказалось сенсационное видео ликвидации одного из главных военных преступников в Карабахе - командующего оккупационной армией в Карабахе Джалала Арутюняна", - говорится в описании к видео.

Судя по опубликанным кадрам, после авиаудара объятый пламенем автомобиль продолжил движение. На других кадрах видно, что армянским военным удалось, вероятно, вытащить пострадавших из автомобиля. Трое раненых или убитых лежали на дороге.

По версии азербайджанских властей, Арутюнян с 1992 года совершал особо тяжкие военные преступления на территории страны. Издание отмечает, что министр "активно участвовал в террористических действиях против мирного населения Азербайджана в период оккупации" и в итоге вошел в состав военного руководства "сепаратистского образования".

В связи с этим авиаударом азербайджанские власти призвали "всех участников военных преступлений сложить оружие и незамедлительно подчиниться требованиям законной власти". "В противном случае правительство Азербайджана оставляет за собой право продолжить операцию "Возмездие", предполагающую ликвидацию всех военных преступников на международно признанной территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

При этом в Баку ссылаются на мировой и, в частности, российский опыт: "Практика ликвидации разыскиваемых военных преступников, обвиняемых в совершении античеловеских и террористических действий, применяется в деятельности спецслужб и особых подразделений армий США, Израиля, России, Турции и других передовых государств".

В Армении и НКР не подтверждают гибель Арутюняна. Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян назвал эти сведения ложными, добавив, что азербайджанская сторона распространяет их второй раз. "Сразу скажу, Арутюняну ничего не угрожает. Рана, полученная им на одной из боевых позиций, к счастью, несерьезная, и он скоро вернется в армию", - заявил он.

Во вторник и президент НКР Араик Арутюнян заявил на своей странице в Facebook, что получивший ранение министр скоро вернется на службу, пишут "Ведомости". Новым министром обороны НКР назначили генерал-майора Микаела Арзуманяна. Ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

Баку утверждает, что намерен идти до конца и покончить с "армянской оккупацией" Нагорного Карабаха. Такую позицию азербайджанских властей открыто поддерживает Турция.

По данным информцентра НКР, в ночь на 27 октября в зоне карабахского конфликта сохранялась стабильно напряженная обстановка. На отдельных участках продолжались "артиллерийские дуэли", пишет РБК.