В результате российских авиаударов по сирийской провинции Идлиб были убиты более 50 участников исламистских вооруженных формирований, поддерживаемых Турцией, а десятки получили ранения, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на правозащитников. Обстрел может поставить под угрозу перемирие в Идлибе, заключенное в марте при посредничестве России и Турции, которые поддерживают различные стороны конфликта.

Удар был нанесен по лагерю исламистской группировки "Файлак аш-Шам", который находится рядом с турецкой границей неподалеку от населенного пункта Харим. По данным базирующегося в Великобритании сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 78 человек. Организация отметила, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии, и количество погибших может вырасти.

Авиаудар стал самым смертельным с момента подписания соглашения о прекращении огня, по условиям которого сирийская армия остановила наступление в регионе. Провинция Идлиб является последним оплотом повстанцев и боевиков в Сирии. Регион из-за активных боевых действий покинули более 1 млн человек. До нынешнего момента соглашение о перемирии практически не нарушалось.

После заключения договоренности Турция заявила, что оставляет за собой право ответить на любые нападения сил, связанных с сирийским президентом Башаром Асадом. Именно его поддерживает Кремль в этом конфликте.

Группировка "Фронт национального освобождения", в которую входит "Файлак аш-Шам", подтвердила, что в понедельник российские ВВС нанесли удар по одной из позиций. При этом количество погибших в группировке не уточнили.

Некоторые аналитики считают, что нынешний авиаудар является предупреждением Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, вооруженные силы которого поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщал, что некоторые боевики "Файлак аш-Шам" отправились воевать в Нагорный Карабах на стороне Азербайджана, а также что группировка отправила людей воевать в Ливии на стороне признанного ООН Правительства национального согласия. Ему противостоит армия фельдмаршала Халифы Хафтара, которого поддерживает Москва. В боевых действиях на стороне Хафтара участвуют бойцы ЧВК Вагнера, воевавшей ранее в Сирии и на востоке Украины.

"Путин говорит, что он может в любой момент нанести удар по сирийским повстанцам в Сирии, если Турция не снизит эскалацию своих военных действий, которые идут вразрез с интересами России в конфликтах в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе", - комментирует авиаудар Николас Герас из Института военных наук. Он считает обстрел в Идлибе своеобразным посланием российского лидера турецкому президенту.

Примечательно, что за несколько дней до нанесения авиаудара в Идлибе на российской военной авиабазе "Хмеймим" в Сирии была замечена подозрительная активность. Об этом 23 октября написал портал Avia.pro.

На спутниковых снимках от 22 октября удалось обнаружить не менее восьми военно-транспортных самолетов, которые, по всей вероятности, осуществили доставку в Сирию большого количества вооружения. "Речь вполне может идти о переброске современной военной техники для ее тестирования в реальных боевых условиях", - полагал портал.

До войны на шести тысячах квадратных километров в Идлибе жили меньше 1,5 млн человек. Теперь на вдвое меньшей территории (остальную при поддержке России отвоевали войска Асада) оказалось около 3 млн человек, в том числе 1 миллион детей.

В сентябре 2018 года Россия, Турция и Иран договорились о прекращении огня в Идлибе. Планировалось, что провинцию будет контролировать умеренная сирийская оппозиция под патронажем Турции. Москва и Дамаск утверждают, что обещание не было исполнено, и Идлиб превратился в оплот радикальных исламистов из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России как террористическая). В январском докладе ООН о ситуации в Сирии ее численность оценивается в 12-15 тыс. бойцов.

В результате наступления сил Асада на Идлиб в декабре 2019 - феврале 2020 года при воздушной поддержке России около миллиона сирийцев переместились в районы вблизи от турецкой границы.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch, проанализировавшая 46 ударов в период с апреля 2019 года по март 2020 года, заявила, что обстрелы сирийской провинции Идлиб российской армией и силами режима Асада являются военным преступлениям, поскольку в результате них погибли сотни мирных жителей.